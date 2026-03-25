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Gol Caracol  / Brasil vs. Francia, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de preparación previo al Mundial 2026

Brasil vs. Francia, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de preparación previo al Mundial 2026

Este jueves 26 de marzo, el equipo de Carlo Ancelotti y el de Didier Deschamps, tendrán un encuentro de fogueo de cara al inicio de la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Brasil vs. Francia
Brasil vs. Francia
AFP

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