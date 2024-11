¡Ojo, Selección Colombia! Brasil se le adelanta al juego y prepara 'jugada' maestra

Brasil convocó este viernes a los madridistas Vinícius Júnior y Rodrygo, así como al barcelonista Raphinha y a Estêvão, pero dejó fuera a Endrick y a Neymar , para los partidos con Venezuela y Uruguay de este mes por las eliminatorias mundialistas.

Se estima que la 'canarinha' le dará descanso a la 'estrella' del Al-Hilal, para que se recupere por completo y pueda hacer presencia en el duelo contra laSelección Colombia , que se disputará en marzo del próximo año.

Vinícius Júnior regresa a la selección tras haberse perdido los dos últimos partidos de la Canarinha por una lesión y Neymar, pese a que ya se recuperó de su grave lesión en la rodilla que lo alejó un año de las canchas y volvió a competir, aún tiene pocos minutos en su club, explicó el seleccionador brasileño, Dorival Júnior.

Neymar, jugador brasileño. Foto: AFP

Igualmente se quedó fuera de la lista de 23 convocados Endrick, que venía siendo convocado para la selección, porque no está teniendo continuidad de juego en el Real Madrid.

Publicidad

En su lugar volvió a ser convocado Estêvão, el atacante de 17 años del Palmeiras ya comprometido con el Chelsea, que, como nuevo goleador del Campeonato Brasileño, se ha convertido en una de las mayores promesas del país.

Además, la lista siguen Raphinha y Rodrygo, que fueron decisivos en los últimos partidos de Brasil.

Publicidad

En sus próximos compromisos por las eliminatorias, la Canarinha visitará a Venezuela el 14 de noviembre y cinco días después recibe a Uruguay en la ciudad de Salvador.

En una rueda de prensa, Dorival Júnior explicó que decidió dejar fuera a Neymar debido a que el atacante ha tenido pocos minutos en la cancha y aseguró que la estrella de la selección lo entendió cuando le comunicaron la decisión.

Sobre la exclusión de Endrick, dijo que no puede convocar a un jugador que no viene jugando con su club, porque no tiene tiempo para prepararlo, aunque recalcó que las puertas de la selección estarán abiertas.

BONDE DEFINIDO 🇧🇷🇧🇷🇧🇷



Dorival Jr. convocou os 23 atletas que vão representar a nossa Amarelinha nos duelos contra Venezuela e Uruguai, dias 14 e 19/11, respectivamente. Gostou da convocação, torcedor? 👀#EliminatoriasNoSportv #SelecaoBrasileira #Brasil #Futebol #CBF #DorivalJr pic.twitter.com/SS6hkSDZNW — sportv (@sportv) November 1, 2024

Tras disputarse diez jornadas, Brasil es el cuarto en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, con 16 puntos, los mismos que Uruguay, que está en tercero por mejor saldo de goles.

Publicidad

Brasil estaba en una situación complicada hasta la octava jornada, pero consiguió importantes victorias en sus dos últimos compromisos, con un 4-0 sobre Perú en casa y un 1-2 en su visita a Chile.

- La lista de 23 jugadores de Brasil:

Publicidad

. Porteros: Bento (Al-Nassr, SAU), Ederson (Manchester City, ING) y Weverton (Palmeiras).

. Defensas: Danilo (Juventus, ITA), Vanderson (Mónaco, FRA), Abner (Lyon, FRA), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Murilo (Nottingham Forest, ING), Éder Militão (Real Madrid, ESP), Gabriel Magalhães (Arsenal, ING) y Marquinhos (PSG, FRA).

. Centrocampistas: André (Wolverhampton, ING), Bruno Guimarães (Newcastle, ING), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham, ING), Raphinha (Barcelona) y Andreas Pereira (Fulham, ING).

. Delanteros: Estêvão (Palmeiras), Rodyrgo (Real Madrid, ING), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Savinho (Manchester City, ING) y Vinícius Junior (Real Madrid, ING).