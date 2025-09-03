Pasó por Selección Colombia y no condena a Dayro Moreno; "tiene su forma de ser"

Quedan pocas horas para que ruede el balón en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, escenario que presenciará una vez un compromiso de la Selección Colombia. La 'tricolor' recibirá a Bolivia para certificar su clasificación al Mundial 2026, y muchos de los fanáticos sueñan con ver a Dayro Moreno sobre el tapete verde del 'Coloso de la Ciudadela'.

Néstor Lorenzo no confirmó la alineación titular contra la 'verde', pero dejó entrever que el tolimense no será de la partida y deberá esperar su oportunidad. Así las cosas, en 'Jugada Maestra', programa que se transmite por Ditu, plataforma de 'Caracol Televisión', le dedicaron unas palabras a Moreno Galindo, quien hoy en día brilla en el Once Caldas y confía en sumar minutos con la 'amarilla' después de varios años.

"Hay que quitársele el sombrero a Dayro (Moreno) está en su mejor nivel, está en su mejor momento. Él tiene su forma de ser, su personalidad. Sino estuviera en su momento, hoy estuviera la gente hablando muchas cosas de él, pero lo que es él y a su personalidad, la gente no le para bola, no le importa eso, porque cuando él entra a la cancha, la gente sabe que marca gol", dijo de entrada José 'Ringo' Amaya a la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet.

Dayro Moreno, en entrenamiento con la Selección Colombia Foto: Gol Caracol

El exjugador del Junior de Barranquilla y que tuvo paso por la Selección Colombia reconoció el esfuerzo y el temple de Dayro Mauricio, quien está por cumplir 40 años (16 de septiembre), que pese a que su personalidad extrovertida fuera de las canchas, cuando entra una cancha es muy profesional, lo da por todo por su equipo.

"En su parte profesional, Dayro responde. Son 22 años de estar jugando profesional, hay que quitársele el sombrero, va a cumplir 40 años. El jugador que hoy en día va a la Selección Colombia es un jugador que juega en el fútbol internacional, y ser llamado en el ámbito local habla muy bien de él", agregó Amaya.

Tras enfrentar a Bolivia, la Selección Colombia viajará a Maturín para medir fuerzas contra Venezuela.