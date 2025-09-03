Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Pasó por Selección Colombia y no condena a Dayro Moreno; "tiene su forma de ser"

Pasó por Selección Colombia y no condena a Dayro Moreno; "tiene su forma de ser"

En el programa 'Jugada Maestra' de Ditu le dedicaron unas palabras a Dayro Moreno, quien lucha por un lugar en la titular para los juegos de Colombia contra Bolivia y Venezuela.

Dayro Moreno, entrenando con la Selección Colombia
Dayro Moreno, entrenando con la Selección Colombia
Foto: AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 02:16 p. m.