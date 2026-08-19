¿Qué jugadores estarán en partido solidario de figuras de Selección Colombia, del viernes en Bogotá?

Mientras que en las zonas del país más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto siguen las labores de remoción de escombros y de planificación de tareas para buscar la recuperación poco a poco; desde el lado del fútbol siguen apareciendo líderes en pro de ayudar a los miles de damnificados en ciudades como Pereira, Cali, Quibdó, Pereira y Armenia. Prueba de ello es que con Mario Alberto Yepes a la cabeza, para este viernes se programó el partido 'Levantamos a Colombia', en el estadio El Campín, con la presencia de figuras de nuestro seleccionado.

El duelo será a las 7:30 de la noche y el movimiento de boletería viene siendo importante y desde ya hay datos de las viejas glorias que estarán en la cancha, además de los entrenadores que dirigirán a cada onceno. Así en un banquillo se sentará Francisco Maturana y en el otro el legendario René Higuita, dos reconocidos hombres de nuestro balompié.

¿Qué jugadores estarán en el partido 'Levantemos a Colombia'?

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El listado de futbolistas lo integran, entre otros, los siguientes hombres: Óscar Córdoba, Faryd Mondragón, Yulián Anchico, Camilo Zúñiga, Mario Alberto Yepes, Cristian Zapata, Éder Álvarez Balanta, Jhon Javier 'Choronta' Restrepo, Fredy Guarín, Fabián Vargas, Álex Mejía, Carlos 'El Pibe' Valderrama, Juan Guillermo Cuadrado, Giovanni Moreno, Giovanni Hernández, David Macalister Silva, Wason Rentería, Juan Guillermo Cuadrado, Teófilo Gutiérrez, Falcao García, Jackson Martinez, Juan Pablo Ángel. Acá la particularidad es que son figuras reconocidas y tuvieron importantes pasos por la Selección Colombia, en torneos sudamericanos, Copa América, Eliminatorias a mundiales y también en Copas del Mundo.



¿Qué dijo Mario Yepes sobre el juego del viernes?

"Estoy muy agradecido con mis compañeros y amigos porque todos aceptaron la idea de jugar el viernes en El Campín a las 7:30 p.m. Espero que toda la gente nos pueda acompañar, que todas las familias vayan al estadio, que se sigan involucrando marcas y que continúen llegando las donaciones, porque absolutamente todo el dinero que recojamos va para la gente de estos departamentos, donde más se ha sentido la tragedia", explicó Mario Yepes, en un breve contacto con Gol Caracol.

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