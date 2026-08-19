Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Qué jugadores estarán en partido solidario de figuras de Selección Colombia, del viernes en Bogotá?

¿Qué jugadores estarán en partido solidario de figuras de Selección Colombia, del viernes en Bogotá?

Este viernes se jugará un partido con figuras como Falcao García, Mario Yepes, Carlos 'Pibe' Valderrama, Juan Cuadrado y Óscar Córdoba, entre otros, para ayudar a los damnificados del terremoto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ago, 2026
Comparta en:
Varias figuras del fútbol colombiano harán parte de partido benéfico.
Varias figuras del fútbol colombiano harán parte de partido benéfico.
Foto: AFP.

Mientras que en las zonas del país más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto siguen las labores de remoción de escombros y de planificación de tareas para buscar la recuperación poco a poco; desde el lado del fútbol siguen apareciendo líderes en pro de ayudar a los miles de damnificados en ciudades como Pereira, Cali, Quibdó, Pereira y Armenia. Prueba de ello es que con Mario Alberto Yepes a la cabeza, para este viernes se programó el partido 'Levantamos a Colombia', en el estadio El Campín, con la presencia de figuras de nuestro seleccionado.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El duelo será a las 7:30 de la noche y el movimiento de boletería viene siendo importante y desde ya hay datos de las viejas glorias que estarán en la cancha, además de los entrenadores que dirigirán a cada onceno. Así en un banquillo se sentará Francisco Maturana y en el otro el legendario René Higuita, dos reconocidos hombres de nuestro balompié.

Últimas noticias

Selección Colombia James Rodríguez Edwin Cardona
Selección Colombia

El drama de jugador de Selección Colombia que no fue al Mundial 2018; “solté el volante del carro”

Jaminton Campaz, jugador de la Selección Colombia.
Selección Colombia

Duro relato, hasta las lágrimas, por amenazas de muerte contra Jaminton Campaz; "no tiene derecho"

¿Qué jugadores estarán en el partido 'Levantemos a Colombia'?

Publicidad

El listado de futbolistas lo integran, entre otros, los siguientes hombres: Óscar Córdoba, Faryd Mondragón, Yulián Anchico, Camilo Zúñiga, Mario Alberto Yepes, Cristian Zapata, Éder Álvarez Balanta, Jhon Javier 'Choronta' Restrepo, Fredy Guarín, Fabián Vargas, Álex Mejía, Carlos 'El Pibe' Valderrama, Juan Guillermo Cuadrado, Giovanni Moreno, Giovanni Hernández, David Macalister Silva, Wason Rentería, Juan Guillermo Cuadrado, Teófilo Gutiérrez, Falcao García, Jackson Martinez, Juan Pablo Ángel. Acá la particularidad es que son figuras reconocidas y tuvieron importantes pasos por la Selección Colombia, en torneos sudamericanos, Copa América, Eliminatorias a mundiales y también en Copas del Mundo.

¿Qué dijo Mario Yepes sobre el juego del viernes?

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Estoy muy agradecido con mis compañeros y amigos porque todos aceptaron la idea de jugar el viernes en El Campín a las 7:30 p.m. Espero que toda la gente nos pueda acompañar, que todas las familias vayan al estadio, que se sigan involucrando marcas y que continúen llegando las donaciones, porque absolutamente todo el dinero que recojamos va para la gente de estos departamentos, donde más se ha sentido la tragedia", explicó Mario Yepes, en un breve contacto con Gol Caracol.

Sebastián Villa festejando anotación con Boca Juniors, en Copa Sudamericana.
Colombianos en el exterior

Sebastián Villa aclaró su celebración ante la barra brava de Boca Juniors; "se las debía"

Yoshan Valois, colombiano de Lanús.
Colombianos en el exterior

Yoshan Valois, el delantero chocoano de Lanús que sigue los pasos de Jhon Arias y Carlos Gómez

Publicidad

Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia.
Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia.
AFP

Relacionados

Pibe Valderrama

Falcao García

Juan Guillermo Cuadrado

Camilo Zúñiga

Publicidad

Publicidad

Publicidad