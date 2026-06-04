La Selección Colombia inició su sueño de Mundial 2026; así fue la partida rumbo a Estados Unidos

La Selección Colombia de mayores arrancó este jueves 4 de junio su recta final de cara a su participación en el Mundial 2026, en una jornada que comenzó con un entrenamiento en la sede de la FCF bajo la atenta mirada del técnico Néstor Lorenzo, el posterior desplazamiento al Aeropuerto militar de Catam, un acto de entrega de la bandera por parte del presidente Gustavo Petro y el viaje a San Diego, Estados Unidos, en donde el próximo domingo se tendrá el partido de cierre de fogueo frente a Jordania.

Tal y como ha sucedido durante todos estos días en Bogotá, a las afueras del predio de la Federación se ubicaron un buen número de hinchas, que esperaron ver la salida del bus y así saludar a sus ídolos, liderados por James Rodríguez, Richard Ríos y Luis Díaz, entre otros.

"En ese bus casi ni se ven, pero vinimos hasta acá con mis amigas para tratar de tenerlos cercas, de una foto o una firma. Al final no pudimos, lo intentamos. Ahora desearles mucha fuerza", dijo Camila Bernal, una estudiante de once grado de un colegio de la capital. Como ella, una multitud quedó a la expectativa de tener a las figuras cerca.

Luis Díaz en el entrenamiento de la Selección Colombia. FCF.

El camino del automotor estuvo acompañado por efectivos policiales, con el fin de evitar contratiempos y así no tardó mucho en darse la llegada al aeropuerto, en donde se recibió el pabellón nacional por parte del profesor Lorenzo y del presidente Ramón Jesurún.



"Todos los muchachos tienen un compromiso claro que es Colombia, Colombia, y Colombia. Ellos quieren generarle mucha felicidad al país en una competencia de la magnitud del Mundial de fútbol. Ellos son los representantes de nuestro país, están muy bien preparados para un viaje que esperamos que sea fructífero", expresó Jesurún.

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Se espera que pasadas las 9 de la noche, la delegación de Colombia haga su arribo a territorio estadounidense, en donde realizará dos entrenamientos antes del duelo con los jordanos.

Nómina de jugadores de la Selección Colombia en el Mundial 2026

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Arqueros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), David Ospina (Atlético Nacional) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).

Defensores: Santiago Arias (Independiente-ARG), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Daniel Muñoz (Crystal Palace-GBR) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Centrocampistas: Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Luis Suárez (Sporting-POR), y Luis Díaz (Bayern Munich-GER).

Director Técnico: Nestor Lorenzo

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Hora y dónde ver Colombia vs. Jordania en VIVO

Inicio de transmisión: 5:00 p.m.

Inicio del partido: 6:00 p.m.

EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu