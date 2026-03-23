Figura del Barcelona enciende las alarmas; "Me estoy dando un tiempo para decidir sobre mi futuro"

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski aseguró este lunes que aún no ha decidido qué será de su futuro cuando el próximo 30 de junio venza su actual contrato con la entidad azulgrana.

"Para mí, nada ha cambiado. Me estoy dando un tiempo para decidir qué es lo mejor", afirmó.

El atacante, que en agosto cumplirá 38 años, compareció en rueda de prensa durante la concentración de la selección de Polonia, que el jueves se enfrentará a la de Albania en la semifinal de la repesca para el Mundial de este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

Lewandowski también habló sobre el hecho de haber dejado de lanzar los penaltis en el Barcelona, tras haber errado en dos de los tres que chutó este curso, una tarea que ahora se reparten Lamine Yamal y Raphael Dias 'Raphinha'.



"Si un jugador a veces juega y a veces no, hay un momento de indecisión, y tomamos esas decisiones en el campo. Tenemos jugadores que lanzan bien los penaltis y si sientes que estás fuera de ritmo, fuera de contacto, entonces el bienestar del equipo es lo primero. Así que no se debió a los penaltis fallados", argumentó.

Publicidad

Por otra parte, el delantero del Barça admitió que le costó acostumbrarse a jugar con una máscara de protección facial por la fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo que sufrió el pasado 28 de febrero en el partido contra el Villarreal.

"Jugar con máscara no es cómodo cuando tienes algo cerca del ojo. Intenté agrandar la máscara para tener el mayor espacio posible y eso ayudó un poco. Fue difícil al principio, pero luego mejoré, y tengo que jugar con ella dos semanas más", comentó.

Publicidad

Por último, el polaco explicó que, "pase lo que pase en los próximos partidos", no tomará ninguna decisión inmediata sobre su posible retirada de la selección.

"Cuando sepa que es el momento adecuado, lo diré, pero definitivamente no estoy pensando en ello todavía. Mi opinión al respecto no cambiará después de los próximos dos partidos", dijo.