Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Figura del Barcelona enciende las alarmas; "Me estoy dando un tiempo para decidir sobre mi futuro"

Figura del Barcelona enciende las alarmas; "Me estoy dando un tiempo para decidir sobre mi futuro"

Una de las fichas más importantes del Barcelona tiene dudas sobre si continuar o no en el club y no tuvo problema en reconocerlo ante los medios de comunicación.

Por: EFE
Actualizado: 23 de mar, 2026
Comparta en:
Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski y otros jugadores del Barcelona celebran un gol en La Liga
Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski y otros jugadores del Barcelona celebran un gol en La Liga
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad