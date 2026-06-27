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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Richard Ríos falló frente al arco, en Selección Colombia vs. Portugal, en el Mundial 2026

Richard Ríos falló frente al arco, en Selección Colombia vs. Portugal, en el Mundial 2026

La 'tricolor' vuelve a intentarlo, pero como ha sido la constante del encuentro; otra vez fallaron frente al arco y el encuentro se mantiene parcialmente igualado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Richard Ríos en duelo con la Selección Colombia.
Richard Ríos en duelo con la Selección Colombia.
Foto: AFP.

La Selección Colombia tuvo nueva opción frente al arco 'luso'; pero en esta ocasión, el encargado de llegar a rematar sobre el final fue Richard Ríos, a los pocos minutos de haber ingresado al terreno de juego.

Tras un pase filtrado, magistral, de James Rodríguez; desde el costado izquierdo del campo hicieron un centro, para que Ríos apareciera solo y sin marca, para sacar remate frente al arco.

Camilo Vargas atajando gran acción frente a Portugal.
Selección Colombia

Camilo Vargas y un 'atajadón' en duelo entre la Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026

Jhon Arias en duelo contra Portugal, en el Mundial 2026.
Selección Colombia

A Jhon Arias se la sacaron en la línea, en Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026

No obstante, destinando mal la ubicación, del disparo; el centrocampista envió el balón fuera de los tres palos.

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