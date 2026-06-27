Richard Ríos falló frente al arco, en Selección Colombia vs. Portugal, en el Mundial 2026

La Selección Colombia tuvo nueva opción frente al arco 'luso'; pero en esta ocasión, el encargado de llegar a rematar sobre el final fue Richard Ríos, a los pocos minutos de haber ingresado al terreno de juego.

Tras un pase filtrado, magistral, de James Rodríguez; desde el costado izquierdo del campo hicieron un centro, para que Ríos apareciera solo y sin marca, para sacar remate frente al arco.

No obstante, destinando mal la ubicación, del disparo; el centrocampista envió el balón fuera de los tres palos.

¡ESTUVO CERCA PARA COLOMBIA!



Richard Ríos apareció por sorpresa en el área grande, definió a la carrera y su derechazo rasante se fue besando el poste izquierdo del arco de Portugal. pic.twitter.com/hbx3421tXd — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026