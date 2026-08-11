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Gol Caracol  / Memphis Depay acusa a Corinthians tras no renovarle el contrato; hablan de millonaria deuda

Memphis Depay acusa a Corinthians tras no renovarle el contrato; hablan de millonaria deuda

Este martes el Corinthians confirmó que no extenderán el vínculo con el neerlandés Memphis Depay, para cuidar los recuersos económicos del club. El delantero se pronunció y apuntó contra el club.

Por: EFE
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Memphis Depay
Memphis Depay con Corinthians - Foto:
AFP

El delantero neerlandés Memphis Depay aseguró este martes en sus redes sociales que existía un acuerdo para extender su vínculo por dos años más, y acusó a la comisión directiva del Corinthians de incumplir su palabra.

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"Muy decepcionado de leer que el Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo alcanzado para extender mi contrato por dos años más", escribió el atacante de 32 años.

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"Esta renovación fue pactada explícitamente tanto por el presidente como por los departamentos deportivo, legal y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron romper este compromiso", manifestó.

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Corinthians anunció hoy que no renovará su vínculo con Depay, una decisión que, según el club brasileño, fue tomada por motivos "exclusivamente financieros" y teniendo en cuenta la "salud financiera" de la institución.

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En la misma publicación, el exjugador del Barcelona y el Atlético de Madrid, cuyo contrato en Brasil venció a finales de julio, advirtió que no permitirá que esto acabe "sin sanción".

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"Yo no quería que esto suceda y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para defender mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero tengan por seguro que no dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción", sentenció el internacional neerlandés.

Por su parte, en el comunicado inicial, el club adelantó que el presidente de la institución, Osmar Stabile, también brindará en los próximos días una conferencia de prensa para explicar lo sucedido.

Según medios brasileños, la deuda del Corinthians con el atacante llega hasta los 42 millones de reales (unos 8 millones de dólares) sin contar los intereses.

Desde su llegada al Corinthians, en septiembre de 2024, Depay registró 20 goles en 79 partidos y conquistó tres títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, y la Supercopa Rei en 2026.

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