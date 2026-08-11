Así fue el gol de Álvaro Angulo en Columbus vs Pumas, por la Leagues Cup; definición de primera

El partido entre Columbus Crew y Pumas UNAM, este martes, por la fase de grupos de la Leagues Cup, tuvo participación de un futbolista colombiano, Álvaro Angulo, quien se reportó con un gol para el equipo mexicano.

Al minuto 45, cuando ya iban perdiendo 1-0 contra el conjunto estadounidense, apareció un centro desde la derecha de Uriel Antuna al área, donde apareció el lateral izquierdo de nuestro país para rematar de primera y vencer al arquero rival.

Algo que causó curiosidad en los hinchas de Pumas UNAM fue que Álvaro Angulo se vio serio y decidió no celebrar el gol.

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Así fue el gol de Álvaro Angulo en Columbus vs Pumas, por Leagues Cup: