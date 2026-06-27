A Jhon Arias se la sacaron en la línea, en Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026

Jhon Arias se animó en el ataque y con un remate cruzado, estuvo cerca de abrir el marcador a favor de la Selección Colombia.

Y es que, tras un pase claro de James Rodríguez, que lo dejó solo, con tiempo y espacio; Arias se acomodó y remató al otro palo del arquero, quien quedó plantado sin poder hacer nada.

No obstante, en la línea apareció Rubén Neves para salvar al combinado portugués.