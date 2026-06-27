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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A Jhon Arias se la sacaron en la línea, en Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026

A Jhon Arias se la sacaron en la línea, en Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026

El futbolista colombiano sacó potente remate cruzado, pero Rubén Neves apareció para rechazar el esférico, en la línea del arco portugués. ¡Era el primero!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Jhon Arias en duelo contra Portugal, en el Mundial 2026.
Jhon Arias en duelo contra Portugal, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Jhon Arias se animó en el ataque y con un remate cruzado, estuvo cerca de abrir el marcador a favor de la Selección Colombia.

Y es que, tras un pase claro de James Rodríguez, que lo dejó solo, con tiempo y espacio; Arias se acomodó y remató al otro palo del arquero, quien quedó plantado sin poder hacer nada.

Jhon Córdoba en duelo con Portugal, por el Mundial 2026.
Selección Colombia

Jhon Córdoba y un increíble fallo frente al arco, de cabeza, en Selección Colombia vs. Portugal

Jhon Córdoba en acción de juego frente a Portugal, por el Mundial 2026.
Selección Colombia

Jhon Córdoba tuvo el primero, pero arquero le 'ahogó' grito de gol, en Colombia vs. Portugal

No obstante, en la línea apareció Rubén Neves para salvar al combinado portugués.

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