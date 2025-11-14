Santiago Londoño se pasó de revoluciones en el Mundial Sub-17: así fue su expulsión

Santiago Londoño llegó al Mundial Sub-17 como la figura de la Selección Colombia. Por eso, varias miradas se centraron en el joven delantero, quien era el llamado a guiar al equipo para hacer historia en territorio catarí. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y este viernes 14 de noviembre, recibió la tarjeta roja, en los minutos finales de los dieciseisavos.

Cuando llegó el gol de Pierre Mounguengue, se desató la polémica. Entre empujones, reclamos y más, el delantero de la 'tricolor' terminó afuera, ya que le reclamó de manera airada al juez central y al cuarto árbitro.

La Selección Colombia cayó con Francia, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 2025 Getty Images

Vea la expulsión de Santiago Londoño, con Selección Colombia vs. Francia