Santiago Londoño se pasó de revoluciones en el Mundial Sub-17: así fue su expulsión

Santiago Londoño llegó al Mundial Sub-17 como la figura de la Selección Colombia. Por eso, varias miradas se centraron en el joven delantero, quien era el llamado a guiar al equipo para hacer historia en territorio catarí. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y este viernes 14 de noviembre, recibió la tarjeta roja, en los minutos finales de los dieciseisavos.
Cuando llegó el gol de Pierre Mounguengue, se desató la polémica. Entre empujones, reclamos y más, el delantero de la 'tricolor' terminó afuera, ya que le reclamó de manera airada al juez central y al cuarto árbitro.
