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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia femenina vs Paraguay, EN VIVO; hora y dónde ver partido por la Liga de Naciones

Selección Colombia femenina vs Paraguay, EN VIVO; hora y dónde ver partido por la Liga de Naciones

Este martes 9 de junio, en el estadio Defensores del Chaco, la Selección Colombia podrá difinir el título de la Liga de Naciones ante la 'albirroja'

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Gol de la Selección Colombia femenina vs Uruguay
FCF

Ya clasificada al Mundial femenino de Brasil 2027, la Selección Colombia quiere cerrar con broche de oro el torneo: pues tiene la oportunidad de coronarse como campeón de la Liga de Naciones, en su enfrentamiento ante el combinado paraguayo.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia viene haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo, tras quedar a puertas de la gloría en la final de la pasada Copa América frente a Brasil, la 'tricolor' ha venido de menos a más y hoy es una de las firmes candidatas a quedarse con el trofeo continental.

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¿A qué hora y dónde ver Selección Colombia femenina vs. Paraguay?

Día: martes 9 de junio de 2026.
Hora: 6.00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Defensores del Chaco, Asunción (Paraguay).
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams), el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/)

La Selección Colombia femenina se clasificó al Mundial de Brasil 2027.
La Selección Colombia femenina se clasificó al Mundial de Brasil 2027.
Foto: Colprensa

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Así está la tabla de posiciones de la Liga de Naciones

Pos.JVEDDGPTS
1
Colombia7520817
2
Argentina74301215
3
Venezuela73221311
4
Ecuador7322311
5
Paraguay7313710
6
Chile8314210
7
Peru7223-78
8
Uruguay7124-45
9
Bolivia7016-341

Tras asegurar uno de los cupos directos que otorgó la primera fase de la Liga de Naciones, Colombia clasificó al Mundial de Brasil 2027, que será la cuarta Copa del Mundo en la historia de la Selección Colombia femenina de mayores.

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La ‘tricolor’ ya había participado en Alemania 2011, donde quedó eliminada en la fase de grupos. El Mundial Femenino de 2027, que se disputará en Brasil, será la décima edición del torneo y marcará la primera vez que el país sudamericano sea sede de la competencia. La historia de este certamen comenzó en 1991, cuando China acogió la edición inaugural.

La interna de la Selección Colombia por su parte pasa por gran momento con jugadoras jugando en ligas del más alto nivel como la de Brasil, la de España y la de Inglaterra, reafirmando sl buen presente que tienen las jugadoras no solo a nivel individual si no además a nivel colectivo.

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