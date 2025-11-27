Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Brasil no pudo con Italia, que se quedó con el tercer lugar del Mundial Sub-17

Brasil no pudo con Italia, que se quedó con el tercer lugar del Mundial Sub-17

La ‘canarinha’, una de las selecciones más ganadoras del certamen, cayó 4-2 por penaltis ante los europeos tras igualar sin goles, por lo que los sudamericanos tuvieron que conformarse con el cuarto lugar.

Por: EFE
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Brasil vs. Italia, por tercer lugar del Mundial Sub-17
Brasil vs. Italia, por tercer lugar del Mundial Sub-17
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad