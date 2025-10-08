Titular de la Selección Colombia contra Sudáfrica, por octavos de final del Mundial Sub-20

VEA ACÁ EN VIVO EL PARTIDO COLOMBIA SUB 20 VS. SUDÁFRICA

La Selección Colombia sueña en grande en el Mundial Sub-20. En la fase de grupos, clasificó primera en su zona, tras vencer 1-0 Arabia Saudita y empatar 0-0 con Noruega y 1-1 frente a Nigeria, haciendo cinco puntos y clasificando a octavos de final. En esta instancia, su rival es Sudáfrica, que fue segunda en su grupo, detrás de Estados Unidos y superando a Francia.

Por eso, el director técnico, César Torres, alineó a quienes considera son los mejores jugadores para afrontar ese reto, empezando por Jordan García bajo los tres palos. Posteriormente, en la zona defensiva, aparece una línea de cuatro conformada por el lateral derecho, Carlos Sarabia, los centrales Simón García y Yéimar Mosquera, y Juan David Arizala, por izquierda.

Selección Colombia Sub-20 FCF

Ya en la mitad de la cancha, el entrenador se la jugó por Jordan Barrera, Elkin Rivero y el capitán, Kéner González. Por último, en el frente de ataque están Joel Canchimbo, Óscar Perea y Neyser Villarreal. Así las cosas, con relación al equipo que saltó a la cancha contra Nigeria, el único cambio que hubo fue la salida de José Cavadía y el ingreso del creativo, Barrera.



🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a Sudáfrica🇿🇦 en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/tkZAxNHXBg — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 8, 2025

Alineación titular de la Selección Colombia vs. Sudáfrica, en el Mundial Sub-20

Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan David Arizala; Jordan Barrera, Elkin Rivero, Kéner González; Joel Canchimbo, Óscar Perea y Neyser Villarreal.