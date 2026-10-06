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Titulares de Selección Colombia vs Perú; siguen los cambios de Néstor Lorenzo

Este martes, en Miami, la Selección Colombia jugará su tercer y último partido preparatorio en esta fecha FIFA de septiembre y octubre, tras su participación en el Mundial 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Nuevo proceso de Selección Colombia comandado por Néstor Lorenzo
Nuevo proceso de Selección Colombia comandado por Néstor Lorenzo
AFP

La Selección Colombia se enfrenta a Perú este martes en el estadio del Inter Miami, en una prueba más para el nuevo proceso del técnico Néstor Lorenzo al frente de la 'tricolor', tras la participación en el Mundial 2026.

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Los 'incas', ya conocidos por el combinado nacional, no saben lo que es ganar tampoco en esta fecha FIFA de septiembre-octubre, por lo que están urgidos de un buen resultado para alejar las críticas.

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Del lado de la Selección Colombia, una de las novedades fue el arquero Kevin Mier, quien fue el elegido por Néstor Lorenzo, ya que en los anteriores partidos atajaron Álvaro Montero y Aldair Quintana.

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Acá los titulares de Selección Colombia vs Perú, en partido preparatorio:

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