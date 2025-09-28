Alberto Gamero: "Todavía estamos vivos, peleando y vamos a salir remando"

Deportivo Cali cayó este domingo en su visita a Águilas Doradas por marcador de 3-1 en el marco de la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025. Luego del compromiso en el Alberto Grisales, Alberto Gamero, director técnico de los 'azucareros', compareció en rueda de prensa y dejó sus sensaciones de lo que fue el desempeño de sus dirigidos.

"Nos faltó un poco más de concentración en la parte defensiva, nos hicieron dos goles, uno de rebote, el otro de un tiro de costado, parece que nos equivocamos en marca, pero creo que el equipo, al margen del resultado, vi cosas interesantes, buenas, vi que el equipo quiso empujar, jugó un poquito más, elaboramos un poco más. Nos faltó claridad para hacer otro gol, nos desconcentramos y este es un equipo que no se puede desconcentrar; no nos va a meter en la cabeza que esto terminó, todavía estamos vivos, estamos peleando y vamos a salir remando", inició así su intervención con la prensa el timonel samario.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

- Análisis del desempeño de sus dirigidos

"Sino estoy mal fuimos superiores en la posesión, de pronto en llegadas no puedes notar de que llegamos bastante, pero sí estuvimos cerca del arco contrario, intentamos tocar, pero no tuvimos esa profundidad como para tener más opciones de gol, pero en el juego en sí hubo cosas muy buenas, ya ganamos posesión, hacemos cinco, seis o siete toques que en los primeros no lo hacíamos y vemos que los jugadores están más sueltos. La desconcentración en estos partidos no puede estar y hoy (domingo) nos equivocamos en esos goles. Sin embargo, terminamos atacado, intentando hacer otro gol, pero no se pudo".

- ¿Hubo cambio de actitud en Cali?

"Yo no vi cambio de actitud, hoy (domingo) se perdió un partido que vinimos a competir, queríamos competir mejor. No puedo decir que el equipo no tuvo actitud, no estuvo concentrado en unos aspectos en el juego, siempre quisimos ir al frente, a ganar el partido, en ningún momento venir aquí a defendernos. Yo pienso que se perdió el partido ni por actitud ni por aptitud, es para mejorar y corregir.

Por su parte, Avilés Hurtado también dejó sus sensaciones de lo que fue el compromiso contra los 'dorados'.

"Por detalles, estos partidos son por detalles. Lo que hemos hablado, tenemos que jugar finales y no podemos entrar así a estos partidos, ellos estuvieron más contundentes que nosotros y ahí estuvo la diferencia", dijo el delantero.