Vea el cabezazo de Dávinson Sánchez que estuvo a centímetros del gol de Colombia vs. Ghana

La Seección Colombia lo ha intentando pr miles de frmas pero no se le ha dado el segundo gol, esta vez fue Dávinson Sánchez quien probó pero no se le dio.

Todo ocurrió al minuto 80' del compromiso, tras un cobro de tiro de esquina cobrado por Juan Fernando Quintero al área, quien se elevó por los aires fue el central que con un contundente cabezazo le faltó potencia y alcanzó a bajarla el arquero de Ghana.

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