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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el gol de Brian Cipeng que abrió el marcador para RD Congo vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Vea el gol de Brian Cipeng que abrió el marcador para RD Congo vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

El cuadro africano sorprendió muy temprano en el partido, y aprovechó un error de los ingleses para abrir el marcador en Atlanta. Vea la jugada del gol acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Brian Cipenga en RD Congo
Brian Cipenga en RD Congo
AFP

El comienzo del partido entre Inglaterra y RD Congo ha estado llena de emociones, donde los africanos sorprendieron y abrieron el marcador con un gran gol del delantero Brian Cipenga, en partido válido por los dieciseisavos del Mundial 2026.

Todo ocurrió a los siete minutos de juego, tras un impresionante centro por costado derecho del capitán Chancel Mbemba a Brian Cipenga, este último muy solitario dentro del área tuvo el tiempo y espacio para bajar la esférica y definir al segundo palo de Pickord, que nada pudo hacer para evitar el gol en su contra.

Vea la jugada de gol acá:

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