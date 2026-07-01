Vea el gol de Brian Cipeng que abrió el marcador para RD Congo vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

El comienzo del partido entre Inglaterra y RD Congo ha estado llena de emociones, donde los africanos sorprendieron y abrieron el marcador con un gran gol del delantero Brian Cipenga, en partido válido por los dieciseisavos del Mundial 2026.

Todo ocurrió a los siete minutos de juego, tras un impresionante centro por costado derecho del capitán Chancel Mbemba a Brian Cipenga, este último muy solitario dentro del área tuvo el tiempo y espacio para bajar la esférica y definir al segundo palo de Pickord, que nada pudo hacer para evitar el gol en su contra.

Vea la jugada de gol acá: