Vea los dos goles anulados a Luis Díaz, en Selección Colombia vs. RD del Congo, por el Mundial 2026

La Selección Colombia pudo haberse llevado una abultada ventaja frente a República del Congo, pero no contó con mucha suerte; tal caso como el de Luis Díaz, a quien le anularon dos anotaciones en el compromiso.

El primero fue a los 77 minutos, poco después de la apertura del marcador. No obstante, debido a una supuesta falta sobre un defensor africano, al guajiro le anularon su gol; que había convertido picándole la pelota al arquero de República del Congo.

Pero eso no fue todo, pues, a los 80 minutos de partido, Luis Díaz volvió a intentarlo con una gran jugada, en la que acumuló a varios defensores en el centro, hasta sacar un potente remate, imposible para el guardameta africano.



Sin embargo, debido a un fuera de lugar; al colombiano le anularon nuevamente la anotación.