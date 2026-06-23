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Vea los dos goles anulados a Luis Díaz, en Selección Colombia vs. RD del Congo, por el Mundial 2026

El guajiro, quien fue de los que más insistieron en el compromiso; al final se fue sin su gol, después de que le anularan dos tantos en el compromiso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Luis Díaz en acción de juego con la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
Luis Díaz en acción de juego con la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

La Selección Colombia pudo haberse llevado una abultada ventaja frente a República del Congo, pero no contó con mucha suerte; tal caso como el de Luis Díaz, a quien le anularon dos anotaciones en el compromiso.

El primero fue a los 77 minutos, poco después de la apertura del marcador. No obstante, debido a una supuesta falta sobre un defensor africano, al guajiro le anularon su gol; que había convertido picándole la pelota al arquero de República del Congo.

Pero eso no fue todo, pues, a los 80 minutos de partido, Luis Díaz volvió a intentarlo con una gran jugada, en la que acumuló a varios defensores en el centro, hasta sacar un potente remate, imposible para el guardameta africano.

Sin embargo, debido a un fuera de lugar; al colombiano le anularon nuevamente la anotación.

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