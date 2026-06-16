Senegal le 'pegó' el primer susto del partido a Francia; vea el 'palazo', en el Mundial 2026

Este martes, Senegal y Francia se vieron las 'caras', por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo I, de la Copa del Mundo 2026.

Y es que, lo que se esperaba sería un encuentro muy a favor de los europeos; terminó siendo todo lo contrario. Y reflejo de eso fue la gran acción ofensiva de los africanos.

A los 25 minutos, Nico Jackson apareció con una impresionante corrida y fuerte remate que se estrelló en el palo y, en el rebote, por poco termina en gol. Lamentablemente, pese a que el esférico pegó en el guardameta francés, el balón salió al tiro de esquina.

¡¡LA PRIMERA FUE PARA SENEGAL: PALO, ESPALDA DE MAIGNAN Y AFUERA!! 😱



Nico Jackson puso en apuros a Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IOGrScysxi — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026