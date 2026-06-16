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Gol Caracol  / Senegal le 'pegó' el primer susto del partido a Francia; vea el 'palazo', en el Mundial 2026

Senegal le 'pegó' el primer susto del partido a Francia; vea el 'palazo', en el Mundial 2026

El cuadro africano se animó en el ataque y orquestó la más clara del compromiso. No obstante, palo ahogó el grito de gol para Senegal, que 'mete miedo' en el área francesa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Este martes, Senegal y Francia se vieron las 'caras', por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo I, de la Copa del Mundo 2026.

Y es que, lo que se esperaba sería un encuentro muy a favor de los europeos; terminó siendo todo lo contrario. Y reflejo de eso fue la gran acción ofensiva de los africanos.

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A los 25 minutos, Nico Jackson apareció con una impresionante corrida y fuerte remate que se estrelló en el palo y, en el rebote, por poco termina en gol. Lamentablemente, pese a que el esférico pegó en el guardameta francés, el balón salió al tiro de esquina.

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