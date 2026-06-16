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Gol Caracol  / Tim Payne, sensación en el Mundial, ficharía por club sudamericano; enfrentaría a equipo colombiano

Tim Payne, sensación en el Mundial, ficharía por club sudamericano; enfrentaría a equipo colombiano

Pasó de ser una sensación viral del Mundial 2026 a protagonizar rumores de mercado: Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda, estaría cerca de dar el salto al fútbol sudamericano.

Por: EFE
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda.
Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda.
AFP.

El mediático futbolista Tim Payne, que disputa el Mundial 2026 con Nueva Zelanda, jugará la Copa Sudamericana tras fichar con el asunceno Club Olimpia, informó este martes la prensa de Paraguay.

De acuerdo con el diario local Última Hora, Payne dejará el Wellington Phoenix, que disputa liga australiana, para recalar en el Olimpia, tres veces ganador de la Copa Libertadores y clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde espera rival entre el brasileño Vasco da Gama y el colombiano Deportivo Independiente de Medellín.

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Payne, que días antes de la Copa del Mundo ganó millones de seguidores en las redes sociales tras el reto que inició un influenciador, debutó el lunes en la máxima cita del fútbol en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán.

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Tim Payne, futbolista del Wellington Phoenix. Foto: Getty Images.

El lateral derecho disputó 78 minutos y cometió una falta en ese partido, en el que no ofreció jugadas destacadas en ninguna de las áreas.

Nacido en Auckland en 1994, Timothy John Payne comenzó su formación en el Auckland City antes de dar el salto a Inglaterra, donde pasó por las categorías inferiores del Blackburn Rovers de Lancashire y llegó a disputar encuentros con el primer equipo.

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Posteriormente jugó en Estados Unidos y regresó al fútbol oceánico, donde terminó consolidándose en el Wellington Phoenix, el único club neozelandés que compite en la A-League, la máxima categoría del fútbol australiano.

Habitual como lateral derecho, aunque también puede actuar como central, Payne debutó con la selección con apenas 18 años y se convirtió con el paso del tiempo en uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional.

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