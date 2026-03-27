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Gol Caracol  / Paraguay no tuvo problemas con Grecia; victoria 0-1 de cara al Mundial 2026

Paraguay no tuvo problemas con Grecia; victoria 0-1 de cara al Mundial 2026

Diego Gómez marcó el gol para la 'albirroja' este viernes en partido preparatorio. Ahora, Paraguay volverá a la acción el próximo martes cuando enfrente a Marruecos, en Francia.

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Jugadores de Paraguay y un festejo de gol contra Grecia en partido de preparación.
Jugadores de Paraguay y un festejo de gol contra Grecia en partido de preparación.
AFP

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