Senegal y un increíble fallo frente al arco contra Francia, por el Mundial 2026

Los africanos se han tomado confianza y, cerrando la primera parte, nuevamente volvieron a tener importante acción para abrir el marcador a su favor.
A los seis minutos de adición, Ismaïla Sarr recibió solo frente al arco. No obstante, el futbolista de Senegal no logró conectar bien la pelota y las mandó por encima.
Sin embargo, esto solo fue reflejo de la gran actuación ofensiva por parte de los africanos.
¡¡UNO DE LOS ERRADOS DEL MUNDIAL: INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ SARR!! 😳❌⚽— DSPORTS (@DSports) June 16, 2026
Senegal tuvo un ocasión INMEJORABLE para abrir el marcador ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yytKsfAHqv
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.