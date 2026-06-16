Senegal y un increíble fallo frente al arco contra Francia, por el Mundial 2026

Los africanos se han tomado confianza y, cerrando la primera parte, nuevamente volvieron a tener importante acción para abrir el marcador a su favor.

A los seis minutos de adición, Ismaïla Sarr recibió solo frente al arco. No obstante, el futbolista de Senegal no logró conectar bien la pelota y las mandó por encima.

Sin embargo, esto solo fue reflejo de la gran actuación ofensiva por parte de los africanos.