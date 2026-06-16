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Gol Caracol  / Senegal y un increíble fallo frente al arco contra Francia, por el Mundial 2026

Senegal y un increíble fallo frente al arco contra Francia, por el Mundial 2026

El cuadro africano, que se ha ido tomando confianza en el compromiso; tuvo una opción clara para abrir el marcador a su favor. Sin embargo, la definición bo fue la mejoir frente al arco.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Pelota disputada en el duelo entre Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026.
Pelota disputada en el duelo entre Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Los africanos se han tomado confianza y, cerrando la primera parte, nuevamente volvieron a tener importante acción para abrir el marcador a su favor.

A los seis minutos de adición, Ismaïla Sarr recibió solo frente al arco. No obstante, el futbolista de Senegal no logró conectar bien la pelota y las mandó por encima.

Acción de juego en el duelo entre Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026.
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Sin embargo, esto solo fue reflejo de la gran actuación ofensiva por parte de los africanos.

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