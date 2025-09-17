"Ser la novia de Kylian Mbappé es difícil; ha tenido algunas, pero no es fácil para nadie"

Kylian Mbappé es considerado como uno de los mejores futbolistas en la actualidad. Después de haber brillado en Mónaco y destacarse en PSG, cumple su sueño de vestir la camiseta del Real Madrid. Allí, ya registra un total de 5.192 minutos en cancha, repartidos en 64 compromisos, en los que ha marcado 50 goles y brindado seis asistencias. Sin duda, es una figura.

Pero llevar la vida del astro francés no es fácil y así lo dio a entender su mamá, Fayza Lamari, en una entrevista con 'L'Equipe'. "No me gusta que usen la palabra 'ícono' con él. A veces, me da miedo y hasta me entristece. Solo se recuerda la fama, pero se habla poco de las expectativas que genera y de todas las consecuencias", empezó contando la señora.

"Así que miedo de ser la madre de una estrella, sí da, claro, pero también alegría cuando veo el modelo que puede ser. Es más bien el hombre en el que se ha convertido lo que me genera felicidad y me enorgullece. El hombre más que el jugador", expresó. Y es que también se refirió a la parte sentimental del jugador del equipo 'merengue', confirmando que está soltero.

"Hace poco le pregunté si tenía novia. Me respondió: '¿Ves a alguien con quien salir en este lío?'. Es complicado ser la novia de Kylian Mbappé. Con todo lo que eso conlleva y además lo que representa. Ya ha tenido algunas novias y no es fácil para ninguno de los dos. En nuestra familia, lo nuestro es restarle importancia a las cosas", puntualizó respecto a ese tema.

Kylian Mbappé fue la figura del Real Madrid contra Olympique de Marsella, tras anotar dos goles AFP

Por último, Fayza Lamari contó cómo nació el amor por Cristiano Ronaldo, quien es su ídolo desde muy pequeño y nunca lo ha ocultado. "Todo empezó, en realidad, con Zinedine Zidane, desde los 4 años. Luego vino 'CR7' cuando llegó a Manchester y después al Real Madrid. Eso sí, no fueron los únicos y vinieron Robinho, Ronaldinho, otros tantos a los que admiraba", dijo.

"En cuanto a Cristiano Ronaldo, es algo curioso. Kylian Mbappé se sentía portugués (risas). Para él, era portugués. Iba a casa del padre de una amiga a ver los partidos de Portugal y, bajo ese contexto, animar a 'CR7'. Estaba enamorado. Decía: 'soy portugués' y otras tantas cosas", sentenció la mamá de quien para muchos, en la actualidad, es su ídolo y ejemplo a seguir.