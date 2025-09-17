Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Ser la novia de Kylian Mbappé es difícil; ha tenido algunas, pero no es fácil para nadie"

"Ser la novia de Kylian Mbappé es difícil; ha tenido algunas, pero no es fácil para nadie"

En una reveladora entrevista, se conocieron varias intimidades sobre la vida de Kylian Mbappé, estrella de la Selección Francia y Real Madrid.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 17, 2025 10:56 a. m.
Comparta en:
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, celebra un gol contra Olympique de Marsella, por Champions League
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, celebra un gol contra Olympique de Marsella, por Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad