Kylian Mbappé: "Para mí es penalti, pero puedo entender a la gente que dice que no"

El francés Kylian Mbappé, autor de un doblete en la victoria del Real Madrid sobre el Olympique Marsella, aseguró que no se pone límites y que tampoco piensa en si es o no el líder del conjunto blanco.

"Quiero marcar los máximos goles posibles. No me pongo límites. Quiero ayudar al equipo; si eso es meter muchos goles, presionar, dar asistencias… lo que sea", dijo el francés en 'Movistar+'.

Kylian Mbappé (10) celebra uno de los goles que le convirtió al Olympique Marsella. AFP

"Me siento muy bien. No pienso en ser el líder o uno de ellos. Pienso en ser yo y en ayudar a mis compañeros. Me siento bien en el equipo, hay muchos jugadores más jóvenes que yo y espero ayudarles a sacar su mejor versión y ganar títulos", declaró Mbappé.

Un Mbappé que fue trascendental en la victoria del Real Madrid ante el Olympique Marsella. "Un placer de vivir otra noche de Champions aquí. Una noche complicada por jugar con diez un rato, pero sacamos el espíritu de la Champions en el Bernabéu. Aquí tenemos siempre la experiencia de saber que podemos ganar”, comentó.

Por otro lado, Mbappé explicó cómo Xabi Alonso, su técnico desde esta temporada, le pide a él y a sus compañeros esfuerzos extra en la presión para recuperar el balón.

“Él -Xabi- quiere que recuperemos el balón rápido. Nosotros tenemos que entender lo que hacemos. Tenemos una buena comunicación con él y tenemos claro lo que tenemos que hacer por el club”, analizó.

"Hago lo que quiere hacer el míster. Siempre. Hoy (martes) me pide presionar y ayudar al equipo, teniendo el bloque alto para recuperar muchos balones. Cuanto más acostumbrados estemos a hacerlo, más fácil será”, completó.

Además, dio su opinión sobre la mano pitada a Facundo Medina, que propició el segundo penalti del partido que transformó Mbappé, y se mostró crítico por no tener un criterio claro.

"El tema de las manos es muy complicado. A veces dicen que todas las manos se pitan, luego no… Para mí es penalti, pero puedo entender a la gente que dice que no; todo el mundo está perdido con la norma”, señaló.