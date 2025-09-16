Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé: "Para mí es penalti, pero puedo entender a la gente que dice que no"

Kylian Mbappé: "Para mí es penalti, pero puedo entender a la gente que dice que no"

El delantero del Real Madrid se refirió al polémico penalti que terminó dándole el triunfo a su equipo sobre el Olympique Marsella. Además, Kylian Mbappé habló de su desempeño en cancha.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 16, 2025 04:56 p. m.
Comparta en:
Kylian Mbappé fue la gran figura del Real Madrid contra Olympique Marsella.
Kylian Mbappé fue la gran figura del Real Madrid contra Olympique Marsella.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad