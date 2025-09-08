Publicidad

"Siempre quiero ir a jugar por Venezuela, es difícil opinar de la situación del país"
Exclusivo

"Siempre quiero ir a jugar por Venezuela, es difícil opinar de la situación del país"

En Gol Caracol.com dialogamos con Carlos Vivas, defensor de la Selección Venezuela y La Equidad, en la antesala del partido frente a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: septiembre 08, 2025 04:52 p. m.
Carlos Vivas es jugador de la Selección Venezuela y de La Equidad.
Carlos Vivas es jugador de la Selección Venezuela y de La Equidad.
Fotos: Gol Caracol, Colprensa y AFP