Siguen las malas noticias en el Real Madrid; figura estará tres meses de 'baja', tras ser operado

El lateral izquierdo francés del Real Madrid Ferland Mendy, fue operado este lunes de una lesión muscular en el muslo derecho y debería poder retomar su actividad dentro de tres a cuatro meses, informó una fuente médica al medio AFP.

La intervención médica del jugador que hace parte del 'conjunto blanco', se llevó a cabo en un hospital de Lyon (Francia) por el doctor Bertrand Sonnery-Cottet, en presencia del cuerpo médico del Real Madrid. La operación fue todo un éxito, según la informó la misma fuente, y ahora Mendy deberá estar por fuera del terreno de juego entre tres y cuatro meses.

El francés sufrió dicha lesión el pasado 3 de mayo durante un encuentro por la Liga de España que disputaba su equipo ante el Espanyol. Debido a esto, Mendy se retiró del campo de juego al minuto 14 tras notar una molestia en su pierna derecha, lo que lo llevó a ser sustituido por su compañero español Fran García.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, informó al día siguiente que el jugador sufrió una "lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha", lo que obligaría a su paso por el quirófano y por ende, a estar por fuera de las canchas durante un tiempo.



Ferland Mendy está lesionado en el isquio de la pierna derecha. Getty

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Esta sería la quinta lesión esta temporada para el jugador, que solo ha disputado cuatro partidos completos en esta campaña. De igual manera, el futbolista se perdió duelos importantes para su equipo, uno de ellos y el más primordial fue el del clásico ante el Barcelona, que se disputó el pasado 10 de mayo por la pela de la Liga de España, donde su equipo fue derrotado por el conjunto 'azulgrana' del alemán Hansi Flick.

A causa de este percance, se dice que Ferland podría regresar a la acción en el mes de octubre. De igual manera, el futbolista no tendría que preocuparse por el Mundial 2026, ya que no fue convocado por la Selección de Francia.