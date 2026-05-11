Barcelona celebra el título de La Liga con una gran noticia para la próxima temporada

El técnico alemán Hansi Flick renovará su contrato con su actual equipo el FC Barcelona hasta 2028, con un año más opcional, al término del presente curso, tras alcanzar ambas partes un acuerdo verbal que no está aún rubricado. El acuerdo ha sido adelantado por el rotativo barcelonés 'Mundo Deportivo' y ha sido confirmado por EFE de fuentes próximas a la negociación.

La presencia del representante del técnico alemán, Pini Zahavi, que también se ha reunido con el equipo 'cule' para poder negociar el futuro del polaco Robert Lewandowski, ha servido para adelantar los detalles, aunque sin que se haya cerrado el compromiso.

A finales del mes de abril de esté mismo año, el director técnico del Barcelona ya había admitido abiertamente que quería renovar su contrato con el club español. "Ese es mi plan, desde luego, será la última etapa en mi carrera", dijo entonces en la víspera del encuentro ante el Celta.

De igual manera, el técnico aseguró que le gustaría seguir siendo el entrenador de este equipo "cuando el estadio esté acabado" y eso implícitamente señalaba su idea de continuar al frente del equipo más allá de junio de 2027. La idea de ambas partes es que el contrato se firme hasta 2028, con un año más opcional en función de los resultados conseguidos.



Hansi Flick, técnico del Barcelona AFP

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¿Cómo le ha ido a Hansi Flick con el FC Barcelona?

El entrenador alemán se incorporó al club 'azulgrana' el 29 de mayo de 2024, luego de que el equipo estuviera a cargo del exjugador español Xavi Hernández. Desde entonces, el Barcelona ha tenido un cambio en su manera y estilo de juego. Algunos de los logros que ha conseguido el DT con el equipo son: campeón de la Supercopa de España por dos años consecutivos (2025,2026), consiguió ganar la Copa del Rey en el 2.025 y se coronaron los ganadores de La Liga de España en (2025,2026). Entre tanto, el único torneo que le falta conseguir al alemán es la Champions League.