"Un ataque con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, no lo encuentras en todo Europa"

Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El extremo colombiano llegó esta temporada al Bayern Múnich en una transferencia cercana a los 70 millones de euros, procedente del Liverpool de Inglaterra, y en pocas semanas se ha consolidado como una de las figuras del conjunto bávaro. Con 28 años, el guajiro no solo asumió el reto de vestir una de las camisetas más pesadas de Europa, sino que ya empieza a marcar diferencias con goles, asistencias y actuaciones que lo ponen en el centro de la atención del fútbol alemán.

El debut del colombiano con el Bayern no tardó en dejar huella. En cinco partidos oficiales disputados en todas las competiciones, Díaz suma ya cuatro goles y dos asistencias, números que reflejan su rápida adaptación a la Bundesliga y a la exigente dinámica del equipo dirigido por Vincent Kompany. En su último compromiso, por la tercera fecha del campeonato local, el colombiano brilló con una anotación en la contundente goleada 5-0 sobre el Hamburgo en el Allianz Arena.

El Bayern Múnich sabe del potencial de Luis Díaz

Luis Díaz en acción de juego con el Bayern Múnich. Foto: X de Bayern Múnich.

Publicidad

La directiva del Bayern también es consciente del aporte que Luis Díaz puede dar en la presente temporada. El presidente del club, Herbert Hainer, se refirió recientemente a la plantilla y destacó la importancia del colombiano en un ataque de lujo que busca conquistar la Champions League.

“El ataque que tenemos no lo encuentras en todas partes de Europa: Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, además de Serge Gnabry y, tras su regreso, Jamal también, cuando empiezan a tomar ritmo… Pero para ganar la Champions League, al final también necesitas un poco de suerte”, comentó el dirigente en diálogo con medios alemanes.

Hainer on Bayern's chances in the Champions League this season: "The attack that we have – you don't find that everywhere in Europe: Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, plus Serge Gnabry and, after his return, Jamal too – when they start to get going... But to win the Champions… — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 15, 2025

Publicidad

Las palabras del directivo reflejan la confianza depositada en el colombiano, quien se ha ganado rápidamente un espacio entre las figuras más determinantes del club. Su capacidad para aparecer en momentos clave, sumada a su experiencia en la Premier League y en competiciones europeas, lo convierten en una pieza fundamental para las aspiraciones del Bayern en la temporada.



¿Cuándo juega el Bayern Múnich?

El reto inmediato del conjunto bávaro será el inicio de la fase de liga de la Champions League, donde debutarán como locales frente al Chelsea este miércoles 17 de septiembre, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana). El encuentro servirá como una prueba de fuego para Díaz, quien buscará seguir con su buena racha y demostrar que está listo para brillar también en el máximo escenario continental.