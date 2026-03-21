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Gol Caracol  / Arsenal vs. Manchester City, EN VIVO: hora y dónde ver la final de la Copa de la Liga de Inglaterra

Arsenal vs. Manchester City, EN VIVO: hora y dónde ver la final de la Copa de la Liga de Inglaterra

Este domingo 22 de marzo, Arsenal y Manchester City lucharán por el primer título de la temporada en el fútbol inglés. ¡No se pierda este clásico!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Arsenal vs. Manchester City.
Arsenal vs. Manchester City.
AFP.

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