Sudáfrica vs. Corea del Sur: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del grupo A del Mundial 2026

La Selección Sudáfrica se enfrentará este miércoles en Monterrey a la de Corea del Sur , en el partido más importante de su historia porque de ganarlo se pondrá con grandes opciones de pasar por primera vez de la fase de grupos de un Mundial.

Después de perder por 0-2 con México en partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el Grupo A, los 'bafana bafana' empataron con República Checa y ahora dependen de sí mismos para acceder a la ronda de dieciseisavos, aunque el reto es de alto grado de dificultad por la calidad de los coreanos.

El seleccionador Hugo Broos tendrá de regreso en la alineación a los centrocampistas Sphephelo Sithoele y a Temba Zwane, suspendidos luego de ser expulsados en el partido contra México, lo cual le permitirá al entrenador belga tener más opciones de mitad de cancha hacia adelante.

Para el cuadro africano será prioridad detener el ataque de los coreanos, liderado por el centrocampista Lee Kang In, del París Saint-Germain, y por el delantero Son Heung Min, de Los Ángeles FC de la MLS.



Corea venció en su debut por 2-1 a la República Checa, pero el pasado jueves México lo superó por la mínima diferencia, en un duelo parejo, decidido por un error del guardameta coreanos, Kim Seung Gyu.

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Será un partido con dos cuadros en busca de goles, los sudafricanos porque si no ganan quedarán eliminados; los coreanos porque si suman tres puntos o empatan terminarán en el segundo lugar del grupo, detrás de México, asegurado como líder.

Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan en el Mundial 2026. Foto: AFP

La defensa liderada por Kim Min Jae, figura del Bayern Munich, estará atenta a las embestidas de los sudafricanos, que saldrán a hacer daño con una línea de ataque encabezada por Lyle Foster, del Burnley inglés.

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A la misma hora, en la Ciudad de México, el 'tri' del entrenador Javier Aguirre se medirá con República Checa en el otro juego de cierre del Grupo A.

Alineaciones probables:

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Yaya Sithole, Aubrey Modiba, Ime Okon; Thalente Mbatha, Jayden Adams, Oswin Appollis; Evidence Makgopa, Thapelo Maseko, Lyle Foster.

Seleccionador: Hugo Broos.

Corea del Sur: Seung-Gyu Kim; Min-Jae Kim, Han-Beom Lee, Tae-Hyeon Kim, Young-Woo Seol; Jun-Ho Bae, Hee-Chan Hwang, Hyun-Seok Hong; Heung-Min Son, Gue-Sung, Kang-In Lee.

Seleccionador: Hong Myung-Bo.

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Sudáfrica vs. Corea del Sur: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Mundial 2026

Día: miércoles 24 de junio del 2026.

Jornada: tercera fecha del grupo A.

Hora: 8:00 de la noche (Colombia).

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina.

Estadio: Estadio BBVA, en Monterrey.

TV: DGO, DSports+, DAZN.

ONLINE: www.golcaracol.com

