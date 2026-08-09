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Gol Caracol  / Colombia, segunda en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - República Dominicana 2026

Colombia, segunda en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - República Dominicana 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Carine - República Dominicana 2026 culminaron con la contundente victoria de México en el medallero, pero con Colombia escoltándola con una participación histórica.

Por: EFE
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Colombia superó lo hecho en San Salvador 2023.
Colombia superó lo hecho en San Salvador 2023
COC.

Colombia celebró este domingo su segundo lugar en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Santo Domingo, en los que obtuvo 266 medallas y que, según el Comité Olímpico Colombiano (COC), confirmó el crecimiento del deporte nacional y el relevo generacional de sus deportistas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, felicitó a los competidores, entrenadores y familiares que hicieron posible este desempeño, y se comprometió a trabajar para impulsar el talento nacional con mayores oportunidades y preparación.

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"A nuestros 468 deportistas que representaron la bandera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: ¡GRACIAS! Regresan a casa con 266 medallas (...) y con el segundo lugar del medallero general. Un resultado extraordinario que demuestra el inmenso talento, la disciplina y la grandeza de nuestros deportistas", escribió De la Espriella en su cuenta de X.

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La delegación colombiana quedó segunda en el medallero, detrás de México, y cerró su participación con 91 medallas de oro, 98 de plata y 77 de bronce, para un total de 266 preseas, con lo que superó las 244 obtenidas hace tres años en San Salvador.

Las medallas obtenidas representan la segunda mejor actuación de Colombia en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, solo por detrás de Barranquilla 2018, cuando el país consiguió 270. Asimismo, los 91 oros se acercan a los 100 alcanzados en Mayagüez (Puerto Rico) en 2010 y mantienen a Colombia por sexta edición consecutiva por encima de las 200 preseas.

"Estamos muy satisfechos con los resultados de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Colombia superó la actuación de San Salvador", afirmó el presidente del COC, Ciro Solano, en un comunicado.

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La delegación mexicana fue la que, con diferencia, más éxito consiguió en estos Juegos, con 407 medallas cosechadas (167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce), a la que le siguieron Colombia y Cuba, que ocupó el tercer lugar con 51 oros.

El resultado colombiano adquiere mayor relevancia al considerar que su delegación fue la sexta más numerosa, con 468 atletas en competencia, por detrás de República Dominicana (702), México (691), Venezuela (543), Cuba (497) y Guatemala (476).

El patinaje fue la disciplina más exitosa en cuanto a oros, con 15, seguida del levantamiento de pesas con 13. Colombia también ganó pruebas de ajedrez, bolos, ciclismo, esquí náutico, golf, rugby, squash y voleibol.

En número total de medallas, la natación encabezó con 41, seguida del patinaje con 24 y ciclismo y levantamiento de pesas, con 20 cada una.

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Entre las actuaciones individuales destacaron las del gimnasta Ángel Barajas y la bolichera María José Rodríguez, con cuatro medallas de oro y una plata cada uno.

"Nos sentimos muy orgullosos de nuestros atletas, de todos estos resultados y, especialmente, de la felicidad que sus actuaciones y sus triunfos le producen a todo el pueblo colombiano", señaló Solano.

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