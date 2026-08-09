Hugo Rodallega; "Si ganamos será con huevitos, River Plate es de los más grandes del mundo"

Este miércoles será el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Independiente Santa Fe y River Plate, en el estadio El Campín, donde se espera un buen marco de apoyo para el equipo 'cardenal' en este atractivo compromiso frente a un gigante del continente como es el cuadro de la 'banda cruzada', algo de lo que son conscientes en el 'león', como en el caso de su máxima figura, el goleador Hugo Rodallega, quien ya palpita el duelo en Bogotá.

Por eso, tras la victoria 2-0 sobre Boyacá Chicó el experimentado delantero habló en zona mixta y mostró su respeto al rival, evitando que se confíen en la interna del equipo capitaliano.

Mensaje de Hugo Rodallega sobre River Plate

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De entrada el atacante no se guardó nada y dejó claro que "es River, hermano, es uno de los equipos más grandes del mundo", pero luego hizo un llamado a la prensa y a los hinchas, en medio de la mala actualidad que pasa el cuadro 'millonario' en Argentina, con malos resultados a pesar de tener un gran plantel.



"Eso no me importa, nos enfocaremos en lo de nosotros, me disculpas que te corte la pregunta, pero siento que ustedes a veces generan un poquito de no sé cómo decirlo, pero que River haya perdido 5 o 6 partidos seguidos no quiere decir que para nosotros será fácil", puntualizó Rodallega en declaraciones recogidas por 'Mundo Cardenal'.

Para cerrar, Hugo volvió a reiterar que "hay que entenderlo, lo vamos a enfrentar cara a cara, mano a mano, pero no será fácil, no lo vamos a ganar fácil, si lo ganamos será con huevitos", dejando un mensaje claro también para mostrar carácter y concentración en la búsqueda de sorprender y pasar a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Rodallega entiende lo que es River más que el propio director técnico del club. pic.twitter.com/dUo6PEKalC — Fran (@frabigol) August 9, 2026

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Cabe recordar que ese partido entre Independiente Santa Fe y River Plate por la ida de los octavos de final de la Sudamericana está programado para este miércoles 14 de agosto, a las 7:30 p.m. en el estadio El Campín. La vuelta será el próximo 19 de agosto, a la misma hora, pero en el estadio Más Monumental, en Buenos Aires (Argentina).

Por la misma línea de Rodallega, el técnico Pablo Repetto también le dio su respeto a la 'banda cruzada', declarando que "sabemos que River Plate es un gigante, que tiene grandes jugadores campeones en el Mundial 2022, qye ha contratado muchísimos futbolistas y que ha hecho una inversión como de creo de 67 millones de dólares.