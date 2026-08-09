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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿El mejor gol en lo que va de la Liga BetPlay? Darwin López sorprendió en Jaguares vs. Once Caldas

¿El mejor gol en lo que va de la Liga BetPlay? Darwin López sorprendió en Jaguares vs. Once Caldas

Jaguares y Once Caldas empataron 1-1 en Montería y Darwin López se llevó los focos por su gran anotación para el conjunto 'felino'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Darwin López, delantero de Jaguares.
Darwin López, delantero de Jaguares.
Jaguares.

Este domingo, Jaguares y Once Caldas igualaron 1-1 en Montería por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026. La noticia tuvo que ver con el delantero Darwin López, quien se lució con un auténtico golazo para los de Córdoba.

A los 73 minutos, López metió un tremendo remate de larga distancia y la pelota se estrelló en el poste antes de ingresar al arco del 'blanco blanco'. ¡Para ver una y otra vez!

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