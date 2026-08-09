¿El mejor gol en lo que va de la Liga BetPlay? Darwin López sorprendió en Jaguares vs. Once Caldas

Este domingo, Jaguares y Once Caldas igualaron 1-1 en Montería por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026. La noticia tuvo que ver con el delantero Darwin López, quien se lució con un auténtico golazo para los de Córdoba.

A los 73 minutos, López metió un tremendo remate de larga distancia y la pelota se estrelló en el poste antes de ingresar al arco del 'blanco blanco'. ¡Para ver una y otra vez!

Vea el gol de Darwin López:

🤯⚽ ¡LA CLAVÓ EN EL ÁNGULO! Darwin López sacó un tremendo remate y marcó un golazo para poner el 1-1 de Jaguares ante Once Caldas.



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