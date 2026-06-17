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Gol Caracol  / República Checa vs. Sudáfrica, EN VIVO: hora y dónde ver el partido del grupo A del Mundial 2026

República Checa vs. Sudáfrica, EN VIVO: hora y dónde ver el partido del grupo A del Mundial 2026

Este jueves, en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, República Checa y Sudáfrica se enfrentarán por la segunda jornada de la Copa del Mundo. ¡Agéndese para este juego!

Por: EFE
Actualizado: 17 de jun, 2026
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República Checa vs. Sudáfrica - Mundial 2026.
República Checa vs. Sudáfrica - Mundial 2026.
AFP.

La República Checa, que empató en la primera jornada con Corea del Sur, y Sudáfrica, que perdió con México, buscarán mañana en el Estadio Atlanta con sus dos grandes artilleros, Oswin Apollis y Patrik Schick, su primera victoria del Mundial sin mucho margen de error, ya que el objetivo de ambos equipos es quedar entre los dos primeros del Grupo A para pasar a la siguiente ronda sin depender del tercer puesto.

Sudáfrica, dirigida por el veterano entrenador belga Hugo Broos, de 74 años, perdió en el debut 2-0 ante México en el Estadio Azteca y, además de los tres puntos, sufrió las expulsiones de dos jugadores importantes como el centrocampista Sphephelo Sithole y el mediapunta Themba Zwane, a los que tendrá que suplir para este encuentro.

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Gran parte de las esperanzas de los sudafricanos por ganar pasarán por el carácter resolutivo que puedan mostrar los delanteros Lyle Foster (Burnley) y Oswin Apollis (Orlando Pirates), que son los dos jugadores llamados a liderar el ataque del equipo.

Enfrente está República Checa, que, a los mandos de Miroslav Kouvec, también con 74 años, espera sumar la primera victoria del campeonato encomendándose al delantero Patrik Schick, que ha llegado a este Mundial con una hoja de servicios que incluye 22 goles en 42 partidos oficiales la última temporada con el Bayer Leverkusen.

Las encargadas de dirigir el encuentro serán tres mujeres estadounidenses: Tori Penso, Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt. La colegiada principal es Penso.

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Penso, de 39 años y madre de tres hijas, seguirá la senda que abrió la francesa Stéphanie Frappart, que fue la colegiada principal del Alemania-Costa Rica de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Además, en su historial también está la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, en Sídney, donde salió victoriosa la selección española tras imponerse 1-0 a Inglaterra.

El escenario del encuentro es el Estadio de Atlanta, que cuenta con un techo retráctil, una pantalla de video panorámica de 360 grados y que ha sido aclamado como el estadio más sostenible del mundo. El Atlanta United de la MLS y los Atlanta Falcons de la NFL juegan en este estadio.

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El único precedente entre ambos países se remonta casi treinta años atrás, al 13 de diciembre de 1997, cuando se enfrentaron en Riad (Arabia Saudí) y empataron 2-2.

Tanto Sudáfrica como República Checa estarán muy pendientes de lo que ocurra también en el otro partido del grupo entre Corea del Sur y México.

Hora y dónde ver República Checa vs. Sudáfrica, en el Mundial 2026

Fecha: jueves 18 de junio.
Hora: 11:00 a.m. (hora Colombia).
Estadio: Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta.
Transmisión: Directv Sports.

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