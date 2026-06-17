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Gol Caracol  / México vs. Corea del Sur, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo A del Mundial 2026

México vs. Corea del Sur, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo A del Mundial 2026

Este jueves, en el estadio Akron, en Guadalajara, México y Corea del Sur se enfrentarán por la segunda jornada de la Copa del Mundo. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 17 de jun, 2026
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México vs. Corea del Sur - Mundial 2026.
México vs. Corea del Sur - Mundial 2026.
AFP.

Las selecciones de México y Corea del Sur, victoriosas en el comienzo de su andadura en el Mundial 2026, se citarán este jueves, ocho días después de la jornada inaugural, para dirimir en la ciudad de Guadalajara el liderato del Grupo A y abonar otra cuota a la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

Al destacado nivel futbolístico mostrado el 11 de junio en la victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, el equipo dirigido por Javier Aguirre añade dos antecedentes positivos sobre el rival, también en mundiales.

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El Tri venció por 3-1 a los asiáticos en Francia 1998 y por 2-1 en Rusia 2018.

Un ganador en Guadalajara extenderá a seis puntos su renta en el Grupo A, en el que República Checa cayó en el debut por 2-1 ante los Guerreros de Taeguk. También sin puntos, Sudáfrica cierra la clasificación.

El reto para el Tri será mejorar la generación de juego ofensivo y la contundencia, luego de que en su primer partido tuvieron dos hombres de más durante varios minutos y no pudieron ampliar el 2-0 con el que terminaron.

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Para ello, Erik Lira y Álvaro Fidalgo tendrán que ser más dinámicos y creativos en el centro del campo para encontrar en el frente a Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Ante la baja de César Montes en la zaga, expulsado en el debut, Edson Álvarez se perfila como el sustituto, aunque Aguirre también cuenta con Israel Reyes entre las opciones para la defensa central.

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Una de las principales preocupaciones para el equipo local será la velocidad del conjunto del seleccionador Hong Myungbo.

Corea del Sur es un equipo dinámico, de gran fondo físico y resiliencia psicológica, lo cual demostró en su primer juego ante la República Checa en el que tuvo los arrestos para remontar y salir con el triunfo por 2-1.

Los Guerreros de Taegeuk cuentan con una línea defensiva, liderada por Kim Minjae, del Bayern de Múnich, que gracias a su buen pie impulsa a salir con balón controlado y ayuda al equipo a tener una amplia posesión.

En el centro del campo Hwang Inbeom, del Feyenoord neerlandés, es el encargado de la distribución del juego ofensivo que tiene como objetivo en el ataque a Son Heungmin, la principal estrella del equipo.

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Hora y dónde ver México vs. Corea del Sur

Fecha: jueves 18 de junio.
Hora: 8:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Akron, en Guadalajara.
Transmisión: Directv Sports.

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