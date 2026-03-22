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Gol Caracol  / Tabla de posiciones de Liga de España, tras Barcelona 1-0 Rayo Vallecano; presión para Real Madrid

Tabla de posiciones de Liga de España, tras Barcelona 1-0 Rayo Vallecano; presión para Real Madrid

A hora del clásico de Real Madrid vs Atlético de Madrid, el Barcleona hizo su tarea, ganó por la mínima y sigue líder del campeonato español. Así va la lucha por el título.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Barcelona Liga de España
Barcelona celebra en la Liga de España - Foto:
AFP

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