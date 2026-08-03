La verdad del tema James Rodríguez y América de México; lo último que se sabe

James Rodríguez es unas de las fichas de la Selección Colombia que se encuentra sin equipo, esto tras terminar su vínculo contractual con Minnesota United de la Major League Soccer (MLS).

El volante cucuteño, de 35 años,ha sido vinculado por la prensa internacional con varios clubes, siendo uno de ellos el América de México. Las 'águilas' aún no han cerrado el mercado para el Apertura MX; están analizando prospectos. Lo cierto es que desde la nación norteamericana dieron señales concretas de ese posible interés por el '10 'de nuestro país.

Así las cosas, en la web de la cadena 'TV Azteca Deportes' precisaron que Rodríguez Rubio que "la directiva 'azulcrema' no tiene realmente en sus planes poder fichar" al capitán de la Selección Colombia, dando a continuación los motivos del por qué no es posible incorporarlo. El alto costo de su ficha, el más relevante.

James Rodríguez en uno de los partidos del Mundial 2026 con la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

"James Rodríguez no entra en planes para las 'águilas' debido al alto costo del fichaje. Ya que el futbolista contaría con un salario importante que le impediría volver al radar de algún equipo mexicano. Cabe recordar que en la Liga BBVA MX llegó a cobrar alrededor de 5 millones de dólares", añadieron en el medio anteriormente citado.



Por lo tanto, quedó completamente descartada la contratación del exRealMadrid y Bayern Múnich a las 'águilas' del América, que ahora intentará buscar alternativas en el mercado que tengan un menor costo operativo. El club 'azteca' sólo han concretado el fichaje de Óscar Perea, quien jugó con la Selección Colombia Sub-20, destacándose en el Sudamericano y Mundial de la categoría, en Chile, en 2025, donde anotó goles importantes para el combinado nacional.

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Recordemos que el talentoso cucuteño ya actuó en la Liga MXcon el Club León, escuadra en la jugó un año, disputando un total de 34 partidos,anotó cinco goles y dio nueve asistencias, antes de terminar su contrato y macharse como agente libre hacia el Minnesota United.

En consecuencia, sólo queda esperar si James Rodríguez da novedades en los próximas horas o días sobre futuro deportivo. El '10' disputó su tercera Copa del Mundo con la 'tricolor'en Estados Unidos, México y Canadá, cita orbital en la que jugó los cinco compromisos, sin goles ni asistencias. Estuvo en cancha 317 minutos.