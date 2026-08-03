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Gol Caracol  / La Federación de Gales y la medida que tomó en contra de Gianni Infantino; ¿peligra su reelección?

La Federación de Gales y la medida que tomó en contra de Gianni Infantino; ¿peligra su reelección?

El polémico proyecto de privatizar el Mundial liderado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no para de ser noticia y desde el combinado de Gales generaron una determinación importante.

Por: AFP
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Asociación de Gales y Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Asociación de Gales y Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Fotografías: AFP

La Asociación de Gales de Fútbol (FAW) se convirtió el lunes en la primera federación en retirar su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que busca ser reelegido, debido a su fallido plan para aceptar inversión privada en competiciones.

Infantino anunció la semana pasada que abandonaba el plan, que había provocado una protesta internacional, pero la asociación galesa anunció este lunes que pese al paso atrás dado por el dirigente italosuizo, no respaldará su candidatura.

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La asociación galesa emitió un comunicado en el que citó "fallos en materia de buen gobierno, proceso y liderazgo", añadiendo que no apoyará la candidatura de Infantino para el mandato 2027-2031. "La Asociación de Fútbol de Gales confirma con este comunicado el retiro de su apoyo a la candidatura del señor Gianni Infantino", indicó la FAW en el texto.

La FAW añadió otros fallos en su gestión, como "en materia de valores, gestión de las partes interesadas, comunicación y buen criterio". La asociación señaló que todos esos desacuerdos con su gestión ha llevado a esa federación británica a creer que "Infantino ha perddo la confianza para seguir al frente del fútbol mundial".

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"No poner los intereses del fútbol por encima de todo lo demás es un fracaso que no podemos aceptar", añadió la federación galesa. El viernes, el primer ministro británico, Andy Burnham, estimó que Infantino es "la persona equivocada" para dirigir la FIFA, tras el anuncio de su proyecto de apertura a inversores privados de la instancia rectora del fútbol mundial.

Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Fotografía de: AFP

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"Fue una propuesta escandalosa. El mero hecho de que se haya contemplado demuestra, en mi opinión, que (Gianni Infantino) es la persona equivocada para dirigir la organización", declaró el jefe de gobierno británico en una visita a Sheffield, en el norte del país. Esas declaraciones de Burnham refirmaban las de su primera reacción al conocer el proyecto de la FIFA. "El fútbol no pertenece a inversores", escribió el primer ministro el martes en la red social X.

"Pertenece a quienes llenan las tribunas y que están en los bordes del terreno semana tras semana, llueva o haga sol. El Mundial no es un producto. Es la competición más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido", reaccionó este apasionado aficionado del Everton.

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