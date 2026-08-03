A Álvaro Montero y a Sebastián Villa no les perdonan nada en Boca Juniors; así los vieron

Boca Juniors, equipo que contrató para este semestre a los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, tuvo el domingo anterior una nueva salida en el fútbol de Argentina. El 'xeneize' visitó a Newell's Old Boys, en partido válido por la tercera jornada.

Tanto el arquero guajiro como el extremo antioqueño salieron desde el 'vamos' en el 'azul y oro' para el duelo que se disputó en el Marcelo Bielsa, en la ciudad de Rosario.Los dirigidos por Rodolfo 'Vasco' Aurrabarrena sacaron un empate 2-2 en los últimos minutos del encuentro.

Lo concreto, es que,finalizado el partido de la tercera jornada del campeonato de primera división, en la prensa del sur del continente evaluaron a cada uno de los protagonistas en la cancha, y los casos de Montero Perales y Villa Cano no fueron la excepción. A los 'cafeteros' no le perdonaron ninguna, los 'rajaron'.

Álvaro Montero con Boca Juniors Boca Juniors

Del arquero internacional con la Selección Colombia en el pasado Mundial de Norteamérica le dieron cinco puntos, sobre diez. Pese a que destacaron que no tuvo complicidad en los dos goles recibidos, le recalcaron que no es sinónimo de confianza bajo los tres palos.



"Le patearon dos veces y le hicieron dos goles. Ninguno fue responsabilidad de él, sin embargo, no brinda seguridad", escribieron en el informe de 'TyC Sports' sobre el desempeño del exMillonarios y Vélez Sarsfield.

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Con respecto a Sebastián Villa,su partido no lo bajaron de "flojo', e incluso, denotaron que tras su salida del campo de juego del estadio Marcelo Bielsa, Boca Juniors jugó mucho mejor.

"Lo salva la asistencia. Partido flojísimo. Cuando salió, Boca jugó mejor en el segundo tiempo", reseñaron sobre la actuación del exDeportes Tolima e Independiente Rivadavia. De calificación le dieron un 4.5; muy bajo.

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Así se presentó el partido

Boca Juniors, en tanto, empató 2-2 como visitante con Newell’s Old Boys en el Estadio ‘Coloso’ del Parque Marcelo Bielsa de Rosario para sumar su primera unidad en el certamen tras la derrota en la jornada inicial ante Deportivo Riestra (3-0).

Santiago Ascacibar y Alan Velasco convirtieron los goles de Boca, mientras que Matías Cóccaro y Luca Regiardo anotaron para la ‘lepra’.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

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Será este miércoles 5 de agosto enfrentando a Estudiantes de la Plata, en La Bombonera, en compromiso pendiente de la Liga de Argentina. El horario establecido para este juego es de las 5:00 p.m., en horario de Colombia. Se espera que tanto Álvaro Montero como Sebastián Villa sean de la partida en el elenco 'azul y oro'.