Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El Real Madrid, 'modo Mourinho', empieza a 'engranarse'; Bernardo Silva y Vinícius, listos

El Real Madrid, 'modo Mourinho', empieza a 'engranarse'; Bernardo Silva y Vinícius, listos

Este lunes, el Real Madrid sumó un nuevo entrenamiento de cara a la nueva campaña que se avecina en Europa, teniendo como novedades en la práctica la presencia de Bernardo Silva y de Vinícius.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ago, 2026
Comparta en:
Real Madrid
Real Madrid en entrenamiento
AFP

Los futbolistas Bernardo Silva, Vinícius Junior y Brahim Díaz se incorporaron este lunes a la pretemporada del Real Madrid, que arrancó los entrenamientos el pasado 13 de julio y afronta ahora su cuarta semana de preparación.

Tras su participación en el Mundial, el centrocampista portugués, el delantero brasileño y el atacante marroquí pasaron en la mañana de este lunes el pertinente reconocimiento médico antes de ponerse a las órdenes de Jose Mourinho, según informó el 'conjunto blanco' en un comunicado.

Jhon Arias es gran figura con Palmeiras.
Colombianos en el exterior

Jhon Arias, rey en el Palmeiras; "dominó el partido, fue una gran actuación"

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

La verdad del tema James Rodríguez y América de México; lo último que se sabe

Tras firmar autógrafos a las puertas de la clínica, Bernardo Silva, el tercer fichaje en sumarse a la disciplina blanca después de la llegada la semana pasada del neerlandés Denzel Dumfries y el español Carlos Espí, declaró sentirse "muy feliz" de estar en el Real Madrid.

Por su parte, tras caer ante Francia en los cuartos de final del Mundial, el internacional marroquí Brahim Díaz, que cumplió este lunes 27 años, completó el primer entrenamiento del día en la Ciudad Real Madrid y comenzó la que será su sexta temporada en club merengue, entidad por la que fichó en enero de 2019 procedente del Manchester City.

En la sesión, que tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid y a la que también se incorporó Vinicius Junior, que vuelve de vacaciones tras poner fin a su andadura en el Mundial con la eliminación en octavos de final de Brasil a manos de Noruega, los titulares del partido del pasado sábado ante el Fiorentina (2-2) realizaron trabajo específico.

Publicidad

El resto de la plantilla comenzó la sesión con trabajo físico y ejercicios de presión. A continuación, los jugadores completaron series de combinaciones y finalizaron el entrenamiento con ejercicios de definición, señaló el club blanco en una nota en su web.

Publicidad

El defensor Dean Huijsen se ejercitó al margen en el interior de las instalaciones y sobre el césped sin balón, mientras que Raúl Asencio, Eder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo Goes continúan con sus respectivos procesos de recuperación

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

La verdad del tema James Rodríguez y América de México; lo último que se sabe

Jáminton Campaz, colombiano de Rosario Central.
Colombianos en el exterior

Jáminton Campaz provocó autogol de Nicolás Otamendi, en River Plate vs. Rosario Central

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Real Madrid

Vinícius Júnior

José Mourinho

Publicidad

Publicidad

Publicidad