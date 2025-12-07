Los cinco mejores partidos de fase de grupos del Mundial 2026: la Selección Colombia, presente

BRASIL vs. MARRUECOS

El intento de Brasil de regresar a la élite del fútbol mundial, de ampliar su cosecha de éxitos en los Mundiales, de regenerar su dominio se topa, de entrada, con Marruecos, uno de los equipos nacionales más emergentes que ya se dejó ver en el pasado Campeonato del Mundo, en Catar 2022, donde terminó cuarta.

Carlo Ancelotti y su elenco de estrellas del que forman parte Vinicius, Rodrygo, Raphinha, Militao, Estevao, entre otros muchos, son los encargados de aspirar al sextete y elevar la autoridad que obtuvo en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, su último gran torneo y dejar atrás el cúmulo de sinsabores de los eventos recientes, especialmente la Copa América del 2024

Marruecos es una selección al alza, el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de un Campeonato del Mundo, verdugo de España en Catar e intratables, con pleno de victorias, en la fase de clasificación hacia el Mundial. Liderado por Achraf Hakimi, la repercusión de sus jugadores ha crecido desde hace cuatro años. Brahim Díaz, Sofyan Amrabat, Amine Zouhzouh, Youssef En Nesyri eo el portero Bono, son algunos del combinado de Walid Regragui.

De hecho, el conjunto africano ganó a Brasil en el último cara a cara, el encuentro amistoso de marzo del 2023 (2-1). Fue el único triunfo entre ambos de la selección africana. los otros dos choques, amistosos, terminaron con victorias de Brasil.



ESPAÑA vs. URUGUAY

La condición de favorito con la que España apunta en el Mundial 2026 se topa, de entrada, con el combinado uruguayo, lejos de aquél equipo batallador que alcanzaba habitualmente los tramos decisivos de los grandes eventos y que, actualmente, presa de su menor talento, está condicionada por la regeneración que pretende su técnico, el argentino Marcelo Bielsa que afrontará su tercera experiencia mundialista.

En un cuarteto que completan Arabia Saudí y Cabo Verde solo Uruguay asoma como principal obstáculo por el primer puesto del Grupo H. Uruguay es, sobre todo, Federico Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid que ya coincidió con España en la fase de grupos del Mundial de Italia 1990 en un cara a cara que acabó sin goles.

Nada tiene que ver la situación aquella con la actual donde España es un país consolidado en la cima y que acude a Estados Unidos, Canadá y México 2026 como una de las mejores selecciones, campeona de Europa vigente y sin conocer la derrota desde hace 31 partidos. El combinado celeste superó las eliminatorias sudamericanas en medio de dudas y altibajos.

Ronald Araújo, Jose María Giménez, Manuel Ugarte o Rodrigo Bentancur forman parte también del plantel habitual de Uruguay que nunca ha podido ganar a España.

Las tres veces que España y Uruguay se han medido en partido oficial, dos en Mundiales, la roja nunca ha perdido. En la edición de 1950 empataron a dos tantos y en 1990 hubo empate sin goles. El más reciente fue en la Copa Confederaciones del 2013 y el combinado dirigido entonces por Vicente Del Bosque ganó por 2-1.

Lamine Yamal, en un partido con la Selección de España Foto: AFP

PORTUGAL vs. COLOMBIA

Cristiano Ronaldo se reencuentra con James Rodríguez con el que compartió vivencias y triunfos en el Real Madrid. Pero es Luis Díaz, flamante refuerzo desde esta temporada del Bayern Múnich, el líder que mejor representa al combinado cafetero que protagonizará uno de los grandes duelos de la fase de grupos del Mundial contra Portugal, ambos cabezas relevantes del Grupo K que completan Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.

Colombia regresa a la fase final de un Mundial después de ocho años y con ambición después de su buen recorrido en la fase de clasificación. Obtuvo su boleto con una jornada de anticipación y solo por detrás de Argentina y Ecuador. Con una mezcla de veteranos y jóvenes y bajo la tutela del seleccionador Néstor Lorenzo, cuenta con jugadores con cierto renombre como Santiago Arias, Johan Mojica, Davinson Sánchez, Yáser Asprilla, John Córdoba o el propio James, en puertas de su última gran cita. Todos bajo el ala de Luis Díaz, la estrella colombiana.

Es el combinado cafetero el principal obstáculo por el liderato del grupo de Portugal en el último baile de Cristiano Ronaldo. A sus 40 años el exjugador del Real madrid, empeñado en alcanzar los 1000 goles como profesional, forma parte de una espléndida generación que ve en el Mundial 2026 una gran ocasión. Después de ganar la Liga de Naciones a España, apunta a logros mejores tal y como exige un plantel, dirigido por el español Roberto Martínez, con futbolistas de la talla de Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Rafael Leao, Pedro Neto, Ruben Dias, Nuno Mendes.. entre otros muchos.

Un duelo inédito en la historia de los Mundiales y que como precedente único tiene un encuentro amistoso en Ginebra, Suiza, en el 2014, con triunfo por 1-0 del combinado europeo.

La Selección Colombia estará en el Mundial 2026, tras ser tercera en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

INGLATERRA vs. CROACIA

Con el recuerdo de aquella semifinal de Rusia 2018, de triste recuerdo para el combinado inglés, que hasta entonces había tenido un trayecto impecable por la competición, Estados Unidos, México y Canadá 2026 apuntan a un nuevo reencuentro contra Croacia en el último servicio de Luka Modric con su equipo nacional.

El centrocampista ahora en el Milan ha apurado todo lo posible para llegar a esta fase final. Será el quinto Mundial del exjugador del Real Madrid que no se perdió las ediciones de alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

La final del 2018, donde fue subcampeón tras perder contra Francia y ganó el Balón de Plata como segundo mejor jugador del torneo y el de Catar, tercero en el podio y Balón de Bronce en el evento, ensalzan el trayecto de un futbolista ejemplar que vuelve a cruzarse en el camino de Inglaterra.

Modric se topa con Jude Bellingham entre otros. Pero ahora en la fase de grupos, en uno de los eventos de más lustre de este primer tramo mundialista. Inglaterra y Croacia han jugado en seis ocasiones. Seis ganó el equipo inglés y el balcánico solo tres. Pero en la memoria, la revancha de aquél 2018, cuando Ivan Perisic, en el 68 y Mario Mandzukic, en la prórroga, remontaron el tanto inicial de Kieran Trippier. El conjunto inglés jugó por el tercer puesto ante Bélgica.

Ahora, con el alemán Thomas Tuchel al mando vuelve a enfilar una fase final otra vez con la condición de favorito. Es una de las selecciones con más repercusión el inglés que nunca, a excepción de cuando fue anfitrión en 1966, cumple con las expectativas. Liderado por Harry Kane, con jugadores del orden de Phil Foden, Bellingham, Declan Rice, entre otros muchos, irrumpe en la competición otra vez como candidato.

Harry Kane, atacante de la Selección Inglaterra, triste por la derrota en la final de la Eurocopa, frente a España AFP

FRANCIA vs. NORUEGA

La frágil historia de Noruega en las grandes citas le condenó en el sorteo a pesar de la impecable fase de grupos que realizó en busca de su cuarta fase final en un Mundial, la primera desde 1998. Los vikingos nunca han superado los octavos que lograron en Francia 1938 y en Francia 1998. En Estados Unidos 1994 cayeron en la fase de grupos.

De la mano de Erling Haaland y con una gran generación eran el rival a temer en la configuración de los grupos. Cayó en el Grupo I con Francia, Senegal y el ganador de la Repesca Internacional 2 que conforman Bolivia, Surinam o Irak.

Todo lo contrario que Francia, campeona en dos ocasiones y finalista, además, en el último mundial, superado por Argentina en la final. Ganó en Francia 1998 y en Rusia 2018. El cara a cara contra Noruega será el duelo más esperado de la primera fase de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Erling Haaland, delantero noruego, celebra la clasificación de su selección al Mundial 2026 AFP

Será el duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, los principales argumentos de cada selección, los atacantes que rivalizan por acumular más goles en cada temporada. El atacante del Manchester City ha llevado a noruega a lo alto del Viejo Continente en cuanto a consideración. Se perdió los Mundiales anteriores y su repercusión ha sido menor. Pero mira a la cara al jugador del Real Madrid, Mbappe que ha enfilado una notable aceleración de cara a portería, la misma que le disparó en el París Saint Germain y antes en el Mónaco.

Pero el Francia y Noruega va más allá. Ya han jugado en quince ocasiones entre oficiales y amistosos. El combinado de Didier Deschamps ha ganado siete y Noruega cuatro. Firmaron tablas en otros tantos.

Uno de los más recordados y reciente fue el de mayo del 2014, cuando Francia goleó por 4-0. No estaba haaland entonces. Ni Martin Odegaard ni Alexander Sorloth otros de los baluartes escandinavos. En Francia se caen los grandes jugadores, internacionales, Bradley Barcola, Ousmane Dembelé, Marcus Thuram, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, William Saliba...en la decimosexta fase final de un Mundial, como favorito.