Kevin Mier sale a relucir en la eliminación de Cruz Azul en la Liga MX: "Hoy estaríamos en la final"

La Liga MX está en su etapa de definición, en la que Toluca y Tigres disputarán el título del fútbol mexicano luego de dejar en el camino a Monterrey y Cruz Azul, respectivamente.

La ‘máquina cementera’, equipo en el que militan los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, quedó eliminada pese a igualar 2-2 en el global con Tigres, que avanzó a la final por su mejor posición en la tabla general.

Cabe recordar que, en las instancias finales de la Liga MX, si hay igualdad en el marcador global, el ganador es aquel equipo que haya terminado en una mejor posición durante la fase regular.

Tigres finalizó en la segunda casilla con 36 puntos, uno menos que Toluca, y superando a Cruz Azul, que ocupó el tercer lugar con 35 unidades. Por esta razón, los ‘regiomontanos’ clasificaron a la final.



Kevin Mier volvió a ser noticia en México

Kevin Mier con Cruz Azul

Tras consumarse la eliminación de Cruz Azul, el nombre de Kevin Mier volvió a ser tema de conversación, pese a que el portero de la Selección Colombia continúa en proceso de recuperación luego de sufrir “una lesión de fractura de tibia en la pierna derecha”.

Una vez finalizado el partido frente a Tigres en el Estadio Universitario, el entrenador argentino de Cruz Azul, Lucas Larcamón, se refirió al episodio en el que Mier fue lesionado por el panameño Adalberto Carrasquilla, de Pumas, quien solo recibió tarjeta amarilla pese a la gravedad de la falta sobre el exjugador de Atlético Nacional.

“No me olvido de la fecha 17. A nosotros nos fracturan a Kevin Mier y en ese mismo partido perdemos el superliderato. Hoy este resultado nos clasificaría a la final”, dijo Nicolás Larcamón.

Ni perdón, ni olvido 🧠😬



Se estima que Kevin Mier estará de baja entre tres y cuatro meses en Cruz Azul, periodo de recuperación que pone en duda su participación con la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, en la que disputará dos partidos en territorio mexicano: uno frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca y otro en Guadalajara, donde podría enfrentarse al ganador del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.