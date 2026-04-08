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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 3; Paul Seixas no desentona

Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 3; Paul Seixas no desentona

La tercera jornada de la Vuelta al País Vasco 2026 dejó como ganador al francés Axel Laurence (INEOS Grenadiers), quien se impuso en la localidad de Basauri. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) sigue liderando la carrera.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Paul Seixas, líder de la Vuelta al País Vasco 2026.
Paul Seixas, líder de la Vuelta al País Vasco 2026.
Getty Images.

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