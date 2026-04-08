Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 3; Paul Seixas no desentona

Este miércoles, la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026 tuvo un recorrido de 153 kilómetros con tres puertos de montaña y dos esprints intermedios, con llegada en la localidad de Basauri. El francés Axel Laurence (INEOS Grenadiers) fue el ganador, tras imponerse en un pequeño ascenso sobre Igor Arrieta (UAE Team Emirates). En la clasificación general, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) sigue como líder sólido.

Laurence se metió en la fuga de la fracción y desde allí construyó su triunfo. La última piedra en el camino fue Arrieta, quien no tuvo las mismas piernas en la escalada final y se tuvo que conformar con la segunda plaza. Atrás, el lote fue acercándose y Seixas de nuevo se paró sobre los pedales para tratar de sorprender a los favoritos.

La competencia comenzó con la noticia del retiro de Mikel Landa (Soudal Quick-Step), quien no pudo continuar por una caída que sufrió en la etapa 2. Los corredores tomaron la salida en Basauri y rápidamente se formaron los primeros ataques. Anders Johannenssen (UnoX Mobility), Baptiste Veistroffer (Lotto–Intermarché), Maxime Decomble (Groupama - FDJ United) y Joan Bou (Caja Rural - Seguros RGA) lo intentaron, pero sin mayor éxito.

Más adelante, 14 corredores, Harold Tejada y Sergio Higuita (ambos del XDS Astana), entre ellos, sacaron una luz de 20 segundos, aunque posteriormente fueron neutralizados. Después de tantos arranconazos, a 92 km de meta se formó la fuga con los siguientes corredores: Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), Guillaume Martin (Groupama - FDJ United), Clément Braz Afonso (Groupama - FDJ United), Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH), Natnael Tesfatsion (Movistar Team), Joan Bou (Caja Rural - Seguros RGA), Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education - EasyPost), Axel Laurance (INEOS Grenadiers), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Reuben Thompson (Lotto Intermarché), Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG), Matthew Dinham (Team Picnic PostNL) y James Shaw (EF Education - EasyPost).



A 80 km, las malas noticias llegaron por parte de Isaac del Toro (UAE Team Emirates), quien sufrió una caída, no se recuperó y abandonó.

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De ahí en adelante, la fuga se fracturó en tres grupos, quedando en punta de carrera Laurence y Arrieta. Al final, el francés mostró mejor condición y se llevó la victoria.

Axel Laurence, ganador de la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026. Getty Images.

Clasificación general de la Vuelta al País Vasco 2026, tras la etapa 3

Paul Séixas – Decathlon CMA CGM Team – 8:08:24 Primož Roglič – Red Bull - BORA - hansgrohe – 1:59 Florian Lipowitz – Red Bull - BORA - hansgrohe – 2:08 Mattias Skjelmose – Lidl - Trek – 2:14 Ben Tulett – Team Visma | Lease a Bike – 2:27 Alex Baudin – EF Education - EasyPost – 2:31 Ion Izagirre – Cofidis – 2:36 Harold Tejada – XDS Astana Team – 2:48 Cian Uijtdebroeks – Movistar Team – 3:01 Clément Champoussin – XDS Astana Team – 3:02