Cambios en el ranking ATP, tras título de Carlos Alcaraz en el Australian Open 2026

Carlos Alcaraz sale de Australia, donde venció en la final al serbio Novak Djokovic remontando (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) y reforzado como número 1 de la ATP pues el joven tenista murciano, de 22 años, quien alcanza el medio centenar de semanas en lo más alto de la clasificación mundial, aventaja en 3.350 puntos al segundo, que sigue siendo el italiano Jannik Sinner.

Alcaraz, quien hasta este año tenía su tope en el Abierto de Australia en los cuartos de final que alcanzó en 2024 y en 2025 y que se ha convertido en el jugador más joven en completar los cuatro grandes -22 años, ocho meses y 27 días-, acabó en el Melbourne Park con 1.600 puntos más de los que tenía al iniciar el torneo mientras que Sinner, campeón en este 'major' las dos temporadas anteriores, perdió 1.200 al caer en semifinales frente a Djokovic por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

En este momento el de El Palmar acumula 13.650 por los 10.300 del de San Cándido, de 24 años.

Djokovic, a sus 38, demostró que sigue estando para competir al más alto nivel y escaló una posición para situarse en el tercer puesto del ránking con 5.280.



Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en la ceremonia de premiación del Abierto de Australia. MARTIN KEEP/AFP

El de Belgrado adelantó al alemán Alexander Zverev, quien perdió en la penúltima ronda ante Alcaraz por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5. El de Hamburgo es ahora cuarto y tiene 4.605 puntos.

A continuación se sitúan el italiano Lorenzo Musetti con 4.405, el australiano Alex de Miñaur con 4.080, el estadounidense Taylor Fritz con 3.940, el canadiense Felix Auger-Aliassime con 3.725, otro estadounidense como Ben Shelton con 3.600 y el kazajo Alexander Bublik, quien cierra el top 10 con 3.235.