Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Australia: Novak Djokovic no pudo hacer la épica

Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Australia: Novak Djokovic no pudo hacer la épica

El español Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia, tras vencer al serbio Novak Djokovic, y se convirtió en el tenista más joven de la historia en conseguir los cuatro Grand Slam.

Por: EFE
Actualizado: 1 de feb, 2026
Comparta en:
Carlos Alcaraz completó el Grand Slam a los 22 años.
Carlos Alcaraz completó el Grand Slam a los 22 años.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad