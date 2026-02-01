Síguenos en:
Gol Caracol  / Tenis  / Carlos Alcaraz, el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam

Carlos Alcaraz, el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam

Tras ganar por primera vez en el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz escribió historia a los 22 años, puesto que ya había ganado Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Por: EFE
Actualizado: 1 de feb, 2026
Carlos Alcaraz completó el Grand Slam a los 22 años y 272 días.
Carlos Alcaraz completó el Grand Slam a los 22 años y 272 días.
AFP.

