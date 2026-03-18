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Gol Caracol  / Tenis  / Camila Osorio hizo historia en el Miami Open 2026; nunca antes lo había conseguido

Camila Osorio hizo historia en el Miami Open 2026; nunca antes lo había conseguido

No paran las buenas noticias por parte de la tenista colombiana, Camila Osorio, quien está firmando una temporada de ensueño, llena de buenos resultados.

Por: EFE
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Camila Osorio, tenista colombiana, logró su primera victoria en el Miami Open
Camila Osorio, tenista colombiana, logró su primera victoria en el Miami Open
AFP

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