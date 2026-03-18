Camila Osorio hizo historia en el Miami Open 2026; nunca antes lo había conseguido

La colombiana Camila Osorio se impuso este martes a la checa Katerina Siniakova y se clasificó para la segunda ronda del WTA 1.000 de Miami (Estados Unidos), mientras que la brasileña Beatriz Haddad Maia cayó eliminada.

Osorio, número 58 del mundo, se deshizo de Siniakova (n.42) por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 19 minutos del partido. La colombiana se medirá en segunda ronda a la también checa Karolina Muchova (n.13).

First Miami Main Draw Win!!! 🌴



Camila Osorio digs deep in the second set to move past Siniakova in straight sets, 6-1, 6-4!#MiamiOpen pic.twitter.com/Rcwta5Ox85 — wta (@WTA) March 18, 2026

Osorio se mostró agresiva y resiliente. La colombiana convirtió tres de las cuatro bolas de 'break' que tuvo y defendió 8 de las 9 que enfrentó.

La cucuteña llega a Miami tras haber disputado la tercera ronda en Indian Wells, donde cayó eliminada a manos de la japonesa Naomi Osaka (n.15) en tres sets.



Camila Osorio, tenista colombiana, ganó en primera ronda del Miami Open 2026 AFP

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No corrió con la misma suerte que Osorio, la brasileña Haddad Maia (n.69), que perdió en su duelo de primera ronda a manos de la turca Zeynep Sonmez (n.83) por 6-3 y 6-2.