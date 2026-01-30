Carlos Alcaraz impuso un récord nunca antes visto en la historia del tenis

Carlos Alcaraz, con 22 años y 272 días, se ha convertido en el más joven de la historia en disputar las finales de los cuatro torneos del Grand Slam, por delante del estadounidense Jim Courier en 1993.

El murciano, que jugará por el título contra el serbio, Novak Djokovic, quien le ganó al italiano Jannik Sinner, se situó en la octava final de un grande. Jugó y ganó dos del US Open, otras dos con triunfo en Roland Garros y tres en Wimbledon, con dos victorias y una derrota, la de 2025 ante el italiano Sinner.

Ahora, por primera vez en su historia, jugará la del Abierto de Australia, la cuarta seguida en Grand Slam. El murciano supera ya el registro de Courier, que lo completó con 22 años y 321 días, cuando ganó Wimbledon en 1993.

Además, el encuentro entre Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev se convirtió, con cinco horas y 27 minutos, en la semifinal más larga del Abierto de Australia, que supuso el pase del español a la final.



Carlos Alcaraz, tenista español, en medio de la semifinal del Australian Open 2026 AFP

Alcaraz superó al número 3 del mundo, Zverev, por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 tras cinco horas y 27 minutos, es decir, en más tiempo que la que disputaron en 2009 los españoles Rafael Nadal y Fernando Verdasco, que duró cinco horas y 14 minutos y supuso el pase del balear para la final.

Además, el choque entre el español y el germano se convirtió en el tercer partido más largo del primer Grand Slam de la temporada, solo por detrás de la final entre Novak Djokovic y Rafael Nadal del 2012, que duró cinco horas y 53 minutos y la del británico Andy Murray y el australiano Thanasi Kokkinakis, de la segunda ronda del 2023, con cinco horas y 45 minutos.