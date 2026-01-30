Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Carlos Alcaraz impuso un récord nunca antes visto en la historia del tenis

Carlos Alcaraz impuso un récord nunca antes visto en la historia del tenis

Luego de vencer a Alexander Zverev y clasificar a la final del Australian Open 2026, el español, Carlos Alcaraz, se hizo con un histórico registro en este deporte.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
Carlos Alcaraz, tenista español, celebra su clasificación a la final del Australian Open 2026
Carlos Alcaraz, tenista español, celebra su clasificación a la final del Australian Open 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad