Jannik Sinner y un gesto de grandeza con su rival, quien se lesionó en el Australian Open

El número 2 del mundo, Jannik Sinner, doble defensor del título en el Abierto de Australia, avanzó este martes a la segunda ronda tras el abandono del francés Hugo Gaston (93º) después de dos sets.

El italiano de 24 años mandaba 6-2 y 6-1 cuando Gaston tiró la toalla. Se había caído durante el primer set tras devolver una dejada de Sinner y pidió la intervención de un fisioterapeuta al final de esa manga, quien le dio una pastilla, sin que quedara claro de inmediato la naturaleza exacta de su lesión.

"Vi que no estaba sacando a una velocidad muy alta, especialmente en el segundo set", comentó Sinner en su entrevista posterior al partido en la pista central.

Jannik Sinner led Rod Laver Arena in applause for Hugo Gaston 👏



The injured Frenchman was forced to retire from their opening round match Down Under.#AusOpen pic.twitter.com/4ADPbtsMyK — TNT Sports (@tntsports) January 20, 2026

"Estoy muy contento de clasificarme, de volver a este lugar que aprecio especialmente, pero no es la forma en que quería ganar este partido", añadió el número 2.



El próximo rival de Sinner será el australiano James Duckworth (88º), quien venció al croata Dino Prizmic (127º).

Not the way you want to win a match, wishing Hugo a speedy recovery. From my side, I’m happy to be back on court, a very special place for me 🇦🇺 pic.twitter.com/4RKpePE5O9 — Jannik Sinner (@janniksin) January 20, 2026

En su primer partido oficial de la temporada, el cuádruple ganador de Grand Slam tardó un poco en encontrar su ritmo, teniendo que salvar tres bolas de break ya en el primer juego.

Pero una vez que logró romper el saque de Gaston en el sexto juego, especialmente disputado, Sinner se desató y encadenó los siete siguientes.

GASTON ABANDONNE 🚨🇫🇷



Touché physiquement, Hugo Gaston abandonne après deux sets face au n°2 mondial Jannik Sinner (6-2, 6-1) au premier tour de l'Open d'Australie. 🤕



15e victoire consécutive pour l'Italien à Melbourne.pic.twitter.com/4GeYdCs5Gb — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) January 20, 2026

Unos instantes después de ganar su único juego en una segunda manga de sentido único, el francés indicó a su rival que se retiraba, tras algo más de una hora de partido.

Invicto desde su abandono a comienzos de octubre en la tercera ronda del Masters 1.000 de Shanghái, el número 2 encadenó el martes su decimosexta victoria consecutiva y se unió en la segunda ronda del Abierto de Australia a Carlos Alcaraz (1º), Alexander Zverev (3º) y Novak Djokovic (4º).

Jannik Sinner se preocupó por el estado de salud de Hugo Gaston, en la primera ronda del Australian Open 2026 AFP

"Me sentí muy bien preparado; trabajamos mucho físicamente y en la pista durante la pretemporada", declaró Sinner, que renunció en noviembre a la fase final de la Copa Davis en Bolonia que ganó su país por tercer año consecutivo para disponer de una semana adicional de preparación de cara a la temporada 2026.